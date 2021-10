Dieppe. [Interview] Naâman, graine d'artiste normande

La foule scande "Naâman" en cœur. Les basses se mêlent à l'impatience du public. Nous y sommes. À 29 ans, le Dieppois d'origine Martin Mussard sort son premier album live, vendredi 3 mai 2019. A live story se compose de 20 musiques extraites des concerts de la tournée Beyond the tour. Tout y est.

Les titres marquants

Martin Mussard/Naâman: "On a choisi les morceaux qui représentent quelque chose." L'album regroupe les musiques marquantes de la carrière de Naâman : Outta road, Karma, Resistance, Chill out, House of Love, Rebel for Life, etc. Les mille couleurs de l'été sont regroupées en un album. "C'est l'outil qui permet le mieux de retranscrire ma musique. Sur scène, on a des ailes qui poussent ! C'est magique ! Il y a une magie réelle, elle se passe à l'intérieur. Du coup, vu que la voix c'est vraiment le miroir de l'âme, de ce qui se passe à l'intérieur, ça se sent dans la musique."

À son écoute, c'est comme si on y était. L'artiste entretient un lien très fort et transparent avec son public. Sur scène, il déborde d'énergie, envieux de la partager et de créer cette magie. "L'échange avec le public, c'est là la véritable essence de la musique." La sortie d'un album live sublime donc au mieux son œuvre. Un concert est authentique, sans artifices et capte les souvenirs. A live story fige l'instantané pour l'éternité.

La Normandie, terre d'artistes, ne cesse de faire naître des graines musicales. Naâman en est l'exemple. "Parfois c'est bien que les choses nous manquent." La scène française peut attendre encore un peu Naâman, qui a besoin de temps pour recharger son énergie et de "profiter de ce temps-là pour tourner à l'étranger". Revenir en 2020 pour une tournée ? Pourquoi pas !

