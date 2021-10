Rouen. Football : le FC Rouen enfin assuré d'être promu en National 2

Alors que les Diables Rouges du FC Rouen pensaient avoir validé leur montée lors de la dernière journée, des réserves sur le match entre Avranches B et Évreux ont tout remis en cause. Les Rouges et Blancs devaient donc l'emporter pour s'assurer enfin le titre de champion de National 3. Ils l'ont fait avec brio, en gagnant 5-0 lors de la 24e journée face à Pacy-Menilles, le samedi 11 mai 2019.

Festival offensif pour la montée

Il faudra attendre la 40e minute pour voir les Rouges et Blancs ouvrir la marque par le buteur Adama Sidibé, avant qu'il ne double la mise quatre petites minutes plus tard sur pénalty (2-0). Les joueurs de David Giguel peaufineront le travail en seconde mi-temps avec trois nouveaux buts, marqués par Sahloune (46e), Sidibé (56e) et Diop (87e).

Enfin libérés, les Diables Rouges iront disputer un dernier déplacement à l'extérieur lors de la prochaine journée, à Alençon, le samedi 18 mai 2019.

