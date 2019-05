Football : le FC Rouen s'impose et se rapproche de la montée

Le match.

C'est une nouvelle bonne opération pour les Diables Rouges du FC Rouen, qui ont remporté une nouvelle victoire sur la pelouse de la réserve de Caen en inscrivant un seul et unique but, par Fataki à la 27e minute de jeu.

Un but qui donne trois nouveaux points aux Rouges et Blancs dans la course à la montée. Ils possèdent donc maintenant huit points d'avance sur Évreux, à nombre de match égal, alors qu'il ne reste que trois rencontres à jouer.

Les joueurs de David Giguel auront l'occasion de faire un pas supplémentaire vers une accession en National 2 avec un déplacement à Dieppe le samedi 3 mai 2019.

La fiche.

Affluence : 1 600 spectateurs

Buteur pour le FC Rouen : Archi Fataki (27')

Avertissement pour le FC Rouen : Fataki (9'), Benzia (67'), Bassin (78') ; pour Caen : Genevois (37'), Repas (73'), Vandermersch (86')

FC Rouen 1899 : Monteiro, Ouadah, Tardivel, Bassin, Fourneuf (cap.), Benzia, Stockley puis Berrezkami (45'), Franc puis Sahloune (83'), Fataki, Sidibé puis Gibon (70'), N'Chobi.

Remplaçants : Gibon, Diop, Berrezkami, Sahloune, Quedeville

Entraîneur : David Giguel

