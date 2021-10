Rouen. Football : le FC Rouen surpris par Alençon

C'est la deuxième défaite cette saison pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime), qui ont été battus sur la pelouse d'Alençon, troisième au classement, pour le compte de la 25e journée de National 3, le samedi 18 mai 2019.

Déjà la tête aux célébrations du titre ?

Déjà sacrés champions de N3, les Rouges et Blancs se sont fait surprendre par une belle équipe d'Alençon, qui a inscrit le seul et unique but de la rencontre dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, par l'intermédiaire de Hiaumet (1-0).

La deuxième mi-temps a été à l'avantage des joueurs de David Giguel, mais ils ne sont pas parvenus à revenir dans la partie, mettant ainsi fin à une série de cinq victoires consécutives. Les Diables Rouges auront l'occasion de fêter le titre avec leurs supporters le samedi 25 mai 2019 face à Déville-Maromme. En levé de rideau, un match de gala sera organisé pour fêter les 120 ans du club rouennais.

• Lire aussi. Football : pour David Giguel, "il y a eu du travail et de l'humilité" au FC Rouen



• Lire aussi. Football (Ligue 1) : Balayé à Lyon, Caen connaît sa dernière mission…

• Lire aussi. [REPLAY] Club Foot : Caen loin du but, mauvaises recrues au HAC et tirage du Trophée des Normands

• Lire aussi. Coupe du monde au Havre : "donner envie de regarder du foot féminin"





A LIRE AUSSI.

Football : le FC Rouen enfin assuré d'être promu en National 2