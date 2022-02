Rouen. Football : le FC Rouen s'impose en leader à Saint-Lô

Repartis avec un match nul de Gonfreville (1-1) lors de la dernière journée, les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) ont renoué avec la victoire sur la pelouse de Saint-Lô, le samedi 13 avril 2019. Sore final 1-0, lors de la 21e journée de National 3.

Un pas de plus vers la montée

Une victoire qui s'est dessinée juste après la fin du premier quart d'heure avec un penalty concédé par les locaux et transformé par Adama Didibé (1-0). En solide leader, les Rouges et Blancs n'ont pas perdu leur avance et sont rentrés de la Manche avec trois précieux points dans la course à la montée en National 2.

Retrouvez les réactions de David Giguel, Adama Sidibé, Quentin Stockley et Nicolas Fautrat après la victoire des Diables Rouges face au FC Saint-Lô Manche ! 🎙🔴⚪️



👉 https://t.co/7iMyRdo6xv#TeamFCR #Rouen #Normandie #EnRouteVersLaN2 pic.twitter.com/lJO4teuKpc — FC Rouen Officiel (@FCRouen) April 14, 2019

Au classement, les joueurs de David Giguel en profitent pour reprendre cinq points d'avance sur Évreux qui a fait match nul à Alençon. Lors de la prochaine journée, les Rouennais recevront au stade Diochon la réserve de QRM pour un derby haut en couleurs samedi 20 avril 2019.