Rouen. Football : Adama Sidibé, un revenant au FC Rouen

Il avait quitté un FC Rouen (Seine-Maritime) en piètre posture. Au mercato d'hiver, en plein cœur de la saison 2017-2018, Adama Sidibé avait rejoint Beauvais après une très belle première partie de saison, ponctuée de neuf buts en dix rencontres. Un an plus tard, le revoilà dans les rangs des Diables Rouges. Sa signature a été officialisée par le club le lundi 21 janvier 2019.

Le joueur a contacté son ancien club

Entre tant, le joueur a passé six mois compliquée dans l'Oise. Puis il est revenu dans l'agglomération rouennaise l'été dernier, en signant au Grand-Quevilly FC, équipe ambitieuse de Régional 1. "Adama a joué, il a marqué et il est en bonne condition", résume son nouveau coach David Giguel. Mais l'attaquant avait envie de revenir à Rouen, comme il l'a expliqué au staff des Diables Rouges. "C'est lui qui est entré en contact avec nous. On a discuté, on a expliqué le fonctionnement du groupe actuel et on a décidé de le prendre", poursuit l'entraineur.

L'attaquant Adama Sidibé, ex-joueur du Grand-Quevilly FC, est de retour au FCR ! 🔴⚪



Adama inscrit 9 buts en 10 apparitions avec les Diables Rouges de août à décembre 2017 avant de rejoindre Beauvais puis Grand-Quevilly.



Dans une équipe confortablement installée en tête de son groupe de National 3, Adama Sidibé doit apporter "sa puissance, sa grosse frappe, son esprit de compétiteur et sa capacité à marquer des buts". Une réussite devant le but qui sera nécessaire pour reconquérir une partie des fans du FCR, qui ne voient pas tous d'un très bon œil le retour d'un membre de l'équipe de l'année dernière, décriée pour son manque d'investissement. "On a fait ce choix là. Si ce n'était pas un bon choix, on assumera", assure David Giguel.

À l'entrainement avec ses nouveaux coéquipiers depuis le lundi 21 janvier 2019, Adama Sidibé est la deuxième recrue offensive de l'hiver pour le FCR, après Abdeljalil Sahloune. Le temps que les détails administratifs de sa mutation soient réglés, il pourrait manquer le déplacement à Évreux de ce samedi 26 janvier 2019.