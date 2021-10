Rouen. Football : le FC Rouen continue son parcours en tête

Le début d'année 2019 se passe bien pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime), qui remportent un deuxième succès consécutif face à l'équipe d'Alençon (Orne), sur leur terrain du stade Robert-Diochon. Score final 3-0, samedi 12 janvier 2019, lors de la 13e journée de National 3.

Le FCR prend le large

L'ouverture du score interviendra cinq minutes avant la mi-temps sur un centre tir de Dembi qui termine sa course dans les filets des visiteurs du jour (1-0). Puis les Rouges et Blancs feront définitivement le break à l'heure de jeu, par N'Chobi et par Diop (3-0).

Quatrième victoire consécutive et second succès de suite à #Diochon pour les Diables Rouges qui se sont imposés 3️⃣-0️⃣ face à l'US Alençon ! 💥💪



Résumé, feuille de match et réactions à retrouver dès maintenant ! 📄🎙



➡️ https://t.co/lLCNNDUuZr#TeamFCR #Rouen #Normandie pic.twitter.com/my0Ku64Y1r — FC Rouen Officiel (@FCRouen) January 13, 2019

Au classement, le club rouennais réalise donc une nouvelle bonne opération en prenant sept points d'avance sur son dauphin, Évreux.

Des Ébroïciens chez qui les joueurs de David Giguel se rendront lors de la prochaine journée de championnat, le samedi 26 janvier 2019, pour un match qui promet beaucoup de suspense et qui pourrait donner une indication sur le futur champion de la division.