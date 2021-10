Rouen. Football : en match en retard, le FC Rouen s'impose face à Dieppe

Début d'année réussi pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) ! Après quelques jours de trêve hivernale, ils ont repris par une victoire (1-0) le samedi 5 janvier 2019 sur leur pelouse du stade Robert-Diochon dans le derby qui les opposait à Dieppe.

Le FCR solide leader

Un match qui tourne rapidement en la faveur des Rouges et Blancs, qui inscrivent le seul et unique but de la rencontre à la 12e minute par l'intermédiaire de Diarra, d'une tête plongeante sur un centre de Bassin (1-0).

Grâce à cette victoire, les joueurs de David Giguel font le break au classement en conservant la première place avec maintenant six points d'avance sur la réserve d'Avranches. La prochaine rencontre aura lieu le samedi 12 janvier 2019, toujours au stade Robert-Diochon, face à l'équipe d'Alençon.