Rouen. Football : enfin une victoire pour le FC Rouen face à Dives-Cabourg

La spirale négative a enfin pris fin ! Après cinq défaites consécutives, le FC Rouen a remporté la victoire face à Dives-Cabourg sur sa pelouse du stade Diochon, lors de la 18e journée de National 3 le samedi 10 mars 2018.

Hors de la zone rouge

Un bon début de match permet aux Rouennais d'ouvrir rapidement la marque, sur un but de Jason Gibon à la 18e minute. Malheureusement pour les Rouges et Blancs, les visiteurs parviennent à égaliser dès le retour des vestiaires. La deuxième mi-temps est indécise jusqu'à la 81e minute et un but de Stive mendy, qui scelle définitivement la fin du match (2-1).

Grâce à cette victoire, les joueurs de David Fouquet sortent de la zone de relégation et se repositionnent à la 11e place avant de se rendre à Dieppe le samedi 17 mars 2018.

