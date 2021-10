Rouen. Football : le FC Rouen reprend des couleurs face à Dieppe

Deuxième victoire d'affilée pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime), qui reprennent des couleurs dans cette 19e journée de National 3 en s'imposant sur la pelouse de Dieppe sur le score de 2-0 le samedi 17 mars 2018.

Une victoire dans le derby qui s'est dessinée en fin de première mi-temps avec un premier but inscrit sur un centre de Jason Gibon et une tête de Stive Mendy pour le 1-0. Ce n'est qu'à l'entrée dans le dernier quart d'heure de jeu que les Rouges et Blancs ont enfoncé le clou avec un deuxième but marqué par Damien Loppy (2-0).

Grâce à cette victoire, les joueurs de David Fouquet remontent à la neuvième place du classement avant un autre derby, face à la réserve de Quevilly Rouen Métropole, le samedi 24 mars 2018.

A LIRE AUSSI.

Football (Nationale 3): victoire pour le FC Rouen face à Pacy