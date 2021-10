Le-Havre. Football (Ligue 2) : Le HAC paye son recrutement raté

L'heure du bilan a sonné. Et il est forcément mauvais. Pour le HAC, désormais rayé de la course aux play-offs, l'ultime rendez-vous de la saison face au FC Lorient, vendredi 17 mai 2019 au Stade Océane, sera totalement dénué d'enjeu. S'il est encore une fois passé à côté de son objectif, le piteux rendement de ses recrues en est assurément l'une des causes principales. Autopsie d'un échec, joueur par joueur.

Hervé Bazile : C'est sur un carton rouge, le premier de sa carrière, que s'est achevée sa saison, à la 80e minute du match à Châteauroux, lors de la 35e journée. Arrivé libre l'été dernier en provenance du Stade Malherbe de Caen, l'attaquant franco-haïtien a louvoyé entre mauvaises performances et pépins physiques. En 25 apparitions, dont 18 comme titulaire, il n'a inscrit que 5 buts.

Fernand Mayembo : L'international congolais n'a pas su profiter de la mise à l'écart d'Harold Moukoudi pour gagner ses galons de titulaire en défense centrale. L'ancien Grenoblois, lié au HAC jusqu'en 2022, n'est apparu que 11 fois dans l'équipe de départ. Lui qui découvrait la Ligue 2, à 23 ans, n'a jamais donné l'assurance qu'il pouvait s'imposer à ce niveau, du moins dans un club prétendument ambitieux.

Steeve Yago : A Toulouse, où il a disputé 122 matchs de L1 depuis 2012, le coach Alain Casanova ne comptait plus sur lui. Pour relancer sa carrière, l'international burkinabé a débarqué au Havre dans les dernières heures du mercato d'hiver sous forme de prêt avec option d'achat. Défenseur polyvalent, aligné tantôt à droite, tantôt à gauche, il a livré des prestations correctes, mais sans plus. A voir si le HAC décide, ou non, de lever l'option d'achat.

Jamal Thiaré : Meilleur buteur de National la saison passée avec Avranches (15 réalisations), le Sénégalais n'a pas réussi à s'imposer à l'étage supérieur, où il n'a été titularisé que quatre fois, pour un total de 19 apparitions. Avec seulement deux buts et une passe décisive, son bilan se passe de commentaire. Il n'est plus réapparu dans le groupe depuis début mars en raison d'une blessure au genou.

Romain Basque : L'ancien joueur de QRM a dû attendre la 13e journée avant de connaître sa première titularisation. Il ne s'est jamais affirmé comme un élément indiscutable au milieu de terrain, où il n'a apporté aucune plus-value (zéro but et une seule passe décisive). Bref, une saison sans relief.

Léo Principe : Vous l'avez déjà oublié ! C'est normal. Prêté par les Corinthians, le latéral droit brésilien est reparti en janvier comme il était arrivé : dans l'anonymat le plus complet. Oswald Tanchot ne l'a pas utilisé une seule fois. Un flop total.

Kelly Irep : Recalé du centre de formation de Caen, à cause de " conneries ", comme il dit, le latéral gauche de l'US Concarneau s'est engagé dès janvier 2018 en faveur du HAC, mais c'est avec le club breton qu'il a terminé l'exercice précédent. C'est donc en juin dernier qu'il est arrivé au HAC, avant d'être prêté six mois plus tard à Lyon Duchère (National). Sans avoir disputé le moindre match en Ligue 2.

Tino Kadewere : Le HAC a cassé sa tirelire pour enrôler l'ancien attaquant du club suédois de Djurgardens : 2,5 M€, plus gros transfert de l'histoire du club. Un sacré pari dans la mesure où l'international zimbabwéen est arrivé blessé (rupture du ligament collatéral du genou gauche). Il n'a donc quasiment pas joué durant la première partie de saison. Une fois rétabli, il a étalé d'énormes qualités. A son actif, 5 buts et 4 passes décisives. On ne saura jamais ce qu'aurait donné la saison du HAC s'il avait été opérationnel dès le début. Ça restera un gros regret.

