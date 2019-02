Ligue 2 : Face à Brest, le HAC devra assurer ses arrières

Chaud devant ! Invaincu depuis 7 matches (3 victoires et 4 nuls), le HAC, 7e à seulement un point du podium, reçoit Brest, dauphin du leader messin, vendredi 1er février 2019 au Stade Océane du Havre (Seine-Maritime). Un rendez-vous au sommet pour les Ciel et Marine, opposés à la meilleure attaque du championnat (38 buts), une armada emmenée par Gaëtan Charbonnier, meilleur buteur (16 réalisations), mais également meilleur passeur de Ligue 2 (6 passes décisives).

Chaud devant, donc, mais aussi chaud derrière pour le HAC. Car c'est avec une défense amoindrie qu'il tentera d'endiguer les vagues bretonnes. Fernand Mayembo est en effet suspendu, tandis que Steeve Yago est à court de rythme. Arrivé au Havre mercredi 30 janvier 2019, le défenseur prêté avec option d'achat par Toulouse, club avec lequel il n'a disputé qu'un seul match depuis le début de saison (en Coupe de la Ligue), figure certes dans le groupe, mais il est peu probable qu'il débute la rencontre. Quant à Harold Moukoudi, sa situation semble inextricable. Celui qu'on surnomme le Sergent est écarté pour le reste de la saison, ainsi en a décidé Vincent Volpe, le président du HAC, qui l'accuse de "tourner le dos" à son club formateur. Ni le joueur, ni son entourage ne se sont pour le moment exprimés sur ce dossier explosif, que le mercato d'hiver, désormais refermé, n'a pas permis de sortir de l'impasse. Moukoudi partira donc libre en fin de saison, sans rapporter au HAC le moindre kopek. Il est puni pour ça, et tant pis si sa mise à l'écart affaiblit l'équipe et met Oswald Tanchot dans l'embarras.

"À un moment donné, il faudra s'asseoir et réfléchir à tout ça"

"C'est une situation particulière qu'on ne trouve pas partout", réagit pudiquement le coach havrais. "Celle d'Harold nous dépasse, nous, les techniciens. Il y a des visions d'entraîneur qui ne sont pas celles d'une direction. Mais un entraîneur doit être capable de s'adapter."

On peut aisément penser que Tanchot ne cautionne pas la décision de sa hiérarchie, mais il ne peut évidemment pas le dire. Toutefois, quand on lui demande si le cas Moukoudi a été mal géré, il ne dit pas non, au contraire. "À la base, c'est une situation qui aurait dû être plus simple à gérer", lâche-t-il. "Il faut prendre le temps de mettre un coup d'œil dans le rétro et de regarder ce qui aurait pu être fait différemment, de tous les côtés. Mais je ne pense pas que ce temps-là soit encore venu, en tout cas, pour nous, les entraîneurs. Pour les gens qui sont à la direction, peut-être. C'est sûr qu'à un moment donné, il faudra s'asseoir et réfléchir à tout ça." Surtout si le HAC venait encore une fois à voir le train vers la Ligue 1 lui filer sous le nez. "Ça met un élément défavorable dans cette quête de montée", admet Tanchot. "Une équipe avec ou sans Harold, ce n'est pas la même chose. Mais ça ne remet pas en question notre objectif." Disons seulement que ça le complexifie.

HAC - Brest, 23e journée de Ligue 2, vendredi 1er février 2019 à 20 heures au Stade Océane du Havre.