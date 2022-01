Idées loisirs pour le week-end du 26 et 27 mai

Ce week-end, Wilfried vous propose des Interviews en direct. "Ca se passe près de chez vous" à 9h25, 10h25, 11h25 et 17h45 et les agendas des sorties "Sortir en région" à 9h45, 10h45, 11h45 et 17h25.

Samedi 26 mai

Soirée Salsa à 21h avec le groupe Los Del Monte. Entrée 10€ ou 5€, gratuit pour les moins de 17ans. RDV à l'asso la classe à Saint-Hilaire-sur-Risle.

Tournoi de Poker au V and B (prononcer en anglais) à Agneaux avec Saint-Lô Poker. Infos et Inscriptions au 02.33.05.48.17

L’Annirembert : la fête des 15 ans de la ville de Varembert. A partir de 13h pique-nique en musique, ateliers, animations cirque grands et petits, scène ouverte, jam session, concerts….Entrée libre.

Normandie Salsa Festival au Cargo à Caen avec plusieurs formations qui illumineront de soleil et chaleur la scène! RDV à 20h.

Concert au Labo sonore : Daria + Echoes of Reason + Bruxisme, des groupes rock, rock métal et encore post-métal pour une soirée bien sonore ! C'est à 21h à Chérisay, entrée 6 euros.

Oyez, oyez, vous êtes conviés à Athis de l'Orne. A 16h, atelier Rêve et Le Cercle d’émeraude vous invite ensuite à une soirée taverne médiévale. Au menu : - poichichade - salade du Monastère - Terrine de légumes aux herbes, sauce enragé. Suivie d’un concert sur scène avec Les derniers trouvères, c'est à 21h30.

Soirée break-dance et DJ Drum & Bass. Soirée gratuite organisée par le Petit Bistrot des Loups, Café de Pays de Longny au Perche. Ca commence à 20h30.

Oldelaf est en concert live à Beaumont-Hague à la Salle des Fêtes. Venez vivre un moment festif à partir de 21h.

Samedi, c'est la fête du jeu ! Profitez en pour participer à la cloture du festival du jeu de Vire. Les enfants comme les adultes sont conviés à la MJC pour partager des temps de jeux, que ce soit entre grands ou entre jeunes, découvrir de nouveaux jeux et passer un bon moment.

Dimanche 27 mai :

Découvrez Le vallon sauvage : un parc naturel au cœur de la Cité de Cherbourg. En pleine zone urbaine, dix hectares mi-sauvages, mi-aménagés permettent d’oublier instantanément les bruits de la ville. Laissez-vous guider par le murmure du ruisseau aux mini-cascades, le chant des oiseaux et partez à la découverte de la faune, la flore et les arbres du pays. RDV Parking du stade de la Manécierie, rue du Limousin à Octeville à 14h30.

Retour de la fête de la chasse à Bagnoles de l’Orne. Il n’y en avait plus depuis 1998. Fête de la chasse et du chien à l’hippodrome de Bagnoles de l’Orne avec concours de trompes de chasse, Courses de lévriers, équipages de vénerie… Entrée 6€.

Tout le week-end :

26e édition de la rencontre des peintres à Saint-Céneri le Gérei près d'Alençon. 15.000 visiteurs sont attendus durant ces 3 jours pour admirer le travail de la quarantaine d'artistes présents. RDV de 10h30 à 19h (sauf lundi à 17h30).

Le jardin privé de Gratot ouvre ses portes pour la recherche médicale. Les entrées (4€) seront reversés intégralement à deux associations en faveur de la recherche médicale sur la sclérose en plaques (ARSEP) et Alliance maladies rares. Visitez les 650m2 de verdure à Gratôt.

C'est la fête du Bio à Saint-Léonard des Bois ! Au programme, Marché bio et artisanal : au total environ 40 exposants pour vous présenter des produits issus de l’agriculture Biologique et de produits concernant le développement durable, les économies d’énergie et les produits naturels.

Le Festival Papillons de nuit continue ! Pete Doherty Skip The Use, Catherine Ringer, Dimanche Julien Clerc, Nolwenn Leroy... ! Tendance Ouest vous fait vivre le festival, en direct de Saint-Laurent de Cuves avec Charles et Thibault Deslandes.

4e camembertise : le pays du Camembert propose de mettre en avant son savoir-faire et ses curiosités touristiques. De nombreuses visites et ateliers sont proposés durant ce grand week-end. Le thème de cette édition 2012, c'est aussi "la Normandie aux couleurs du Tibet", toutes les infos sur tendanceouest.com.

Les 24h de Quad, les Quadays à Guilberville sur le site Eolien. Plus de 30 équipages sont attendus avec un équipage 100% feminin. Il faudra en effet compter sur Betty Krahft, une adversaire de taille puisqu'elle a déjà effectué le Paris-Dakar en Quad.

Les Mascarades à Dives-sur-Mer ! Marché d'art, spectacles de rue seront au programme avec les traditionnels Vénitiens. RDV en centre Ville.