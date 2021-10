Idées loisirs pour le week-end du 8 et 9 septembre

Ce week-end, Nolwenn vous propose des Interviews en direct. "Ca se passe près de chez vous" à 9h25, 10h25, 11h25 et 17h45 et les agendas des sorties "Sortir en région" à 9h45, 10h45, 11h45 et 17h25.

Samedi 8 septembre

En fin de journée à Avranches, ne manquez pas la nuit des Abrincat's. C'est la 5e édition de ce festival musical. 8 groupes se répartiront sur 2 scènes avec notamment Magic Donuts et les pieds au plancher. Début des festivités à 17h. L'entrée est à 7€sur place.

Les Pompiers humanitaires de Normandie souhaitent continuer de financer leurs Actions à Haiti et Madagascar. Ils organisent ainsi un vide-grenier toute la journée à l'Espace Northeim de Tourlaville. Inscriptions sur place.

Course cycliste semi-nocturne à Saint-Romphaire organisée par le vélo club de Condé-sur-Vire à 18h. La course sera suivie d'un concert gratuit avec le groupe Semolina à 20h30 sur la place des conteneurs.

A Bagnoles de l'Orne, c'est la réunion des confréries, qui font notamment vivre la tradition gastronomique normande. 35 se réunissent dès 9h30 aux thermes, puis vous pourrez aller à leur rencontre à 10h au square de Contéades.

Participez à la Nocturn'Ecouves Soirée VTT de nuit à 21h. RDV sur le parking de la salle des fêtes de Saint-Didier-sous-Écouves. Pour tous niveaux, enfants accompagnés à partir de 12 ans. Trois parcours (18, 25, 30 km). Éclairages du vélo avant et arriere demandés.

C'est la rentrée associative dans la région ; Argentan, Equeurdreville ; Caen, Saint Lô... choisissez votre activités extra professionnelle ou extrascolaire comme le sport, l'art dans les forums organisés dans toutes les villes.

Urban Spaces 2012 à Bayeux. 5e rencontre des Cultures Urbaines au Skate Park. Nombreuses initiations et démonstrations tout au long de la journée.

"Musique, ça me dit", c'est le RDV musique de la Médiathèque Aveline d'Alençon. Classique, jazz, électro, rock ou baroque, tous les styles sont les bienvenus. Ces concerts sont gratuits. Samedi place à la musique médiévale du Trio Morenica à 15h.

Concert gratuit, du blues à la fabrique de Lion-sur-Mer à 22h.

Initiation à la Kizomba une danse latine au Casino d'Agon Coutainville. RDV à 21h30. L'initiation vous sera offerte si vous dînez au restaurant.

Dimanche 9 septembre

L'écomusée du Perche vous invite à participez à deux activités

> - Jardiner au naturel, de 10h à 13h30

> - initiation à l'art floral, de 14h30 à 17h30

Journée X Trem Vtt Normandie Dimanche à Amayé sur Orne. Randonnée pedestre durant la journée de 5 et 12kms. Animations sur place. Dirt, initiations au Bmx, Quads, Expos de voitures americaines. Infos sur xtremvtt-normandie.fr

Tout le week-end

C'est Presqu'île en fête à Caen. Spectacles, concerts, arts de la rue, sports nautiques et terrestres, ateliers, village associatif... Sur l'esplanade des arts, face au Cargö, auront lieu démonstrations et initiations au BMX, danse hip-hop, basket et foot freestyle. Des ateliers graff et mix sont également proposés. Il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est gratuit.

Le festival du cinéma américain de Deauville se termine ce week-end. Profitez des derniers jours pour voir des films en avant première ou revoir des classiques. Le palmarès sera dévoilé ce dimanche.

Ouverture à Coutances du 17e Festival du Dahlia et des jardins qui fermera ses portes à la fin du mois.

Le cirque belge Maximum vous donne rendez-vous tout ce week-end à Alençon sous son chapiteau climatisé de 1.500 places, éclairé et sonorisé comme un véritable zénith itinérant, pour découvrir en famille le plus fabuleux des spectacles vivants...

Festival Aux cidres etc tout le week-end à Carantilly. Un festival original mêlant gastronomie et spectacle vivant.

La foire de Lessay a commencé vendredi. Jusqu'à dimanche 1.500 exposants vous présenteront leurs produits, vous pourrez aussi voir les animaux et profiter de la fête foraine.