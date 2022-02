Idées loisirs pour le week-end du 23 et 24 juin

Ce week-end, Wilfried vous propose des Interviews en direct. "Ca se passe près de chez vous" à 9h25, 10h25, 11h25 et 17h45 et les agendas des sorties "Sortir en région" à 9h45, 10h45, 11h45 et 17h25.

Samedi 23 juin

Découvrez la comédie musicale Dracula, l'amour plus fort que la mort, le nouveau spectacle de Kamel Ouali. 2 représentations sont prévues, 14h30 et 20h. RDV au Zénith de Caen.



Concert à Condé sur Noireau organisé par Cap Conde et la Vill de Condé sur Noireau, au Cinéma le Royal. Venez applaudir "Indra" Uniquement sur réservation auprès de l'office de tourisme du Pays de Condé et de la Durance. Tarif 6 euros, 1 euro reversé au fond de solidarité Honeywell Condé, 1 euro reversé à l'association Handy, rare et poly. Ca commence à 15h30.



14e fête du dinosaure à Villers sur Mer ! Le dinosaure de verdure, constitué de 9.000 plants retrouve sa place au coeur de la ville. Pour fêter le retour de ce colosse, l’office de tourisme et le paléospace proposent une multitude d’animations autour de ce thème des dinosaures. Musique, ateliers, visite du paléospace, RDV de 14 à 18h.



La météo pour les nuls ! C'est l'animation qui vous est proposée à Bretoncelles. Le sens de cette rencontre avec Jean Baptise Huchon est de décrire les principaux éléments climatiques, les expliquer simplement et faire partager sa passion de météorologue amateur éclairé en nous montrant comment posséder sa propre station météo ! C'est à 17h à l'espace Abbé Fret de Bretoncelles entre Alençon et Chartres.



Le Haras national du Pin accueille la 31e édition de la "fête de la musique", sur un air de Gospel qui veut dire évangile. Le premier Rendez-vous de cette journée festive est un avant-goût du concert de Gospel à la salle Géricault du Haras national, prévu à 20h30. Feu de la Saint Jean avenue Louis XIV en clôture et à la tombée de la nuit.

Election Miss Manche au parc des expositions de Saint Lô, en présence de Miss Normandie et Miss France 2012. En plus des défiles, profitez du show spectaculaire des cherries. RDV ce soir à 20h30.

Dimanche 24 juin

10ème fête médiéval de Bourg le Roi à 10min d'Alençon. Au programme : des combats de chevaliers à l'arme légère et à l'arme lourde lors de tournois, des danseurs au son de musiques médiévales, des troubadours, jongleurs, camp médiéval.... Ne manquez pas cette remontée dans le temps.

Balade du coeur à l'Aigle. Plus de 500 motos seront au départ de l'AAigleE à partir de 10h30, arrivée à BELLEME vers 12h00 et retour sur la place de la mairie à l'Aigle vers 16h. Les bénéfices iront au restos du cœur.

Radon vous invite au 40e anniversaire de son feu de la Saint Jean. Un événement toujours très attendu près d'Alençon, avec un gigantesque structure en bois, en forme de bouteille cette année. Plus d'infos sur tendanceouest.com

Au chapiteau CREA de Mondeville, Spectacle de Danse Tribal Fusion : "Une baba yaga". Quelque part en Europe de l'Est, un père trop pauvre pour nourrir ses trois filles décide de les abandonner en forêt. Perdues et affamées, elles se retrouvent dans une clairière devant une maison bien alléchante : celle de BaBa YaGa la sorcière... RDV à 16h.



Opposite Afrobeat Band sera en concert à la Ferme culturelle du Bessin. En première partie à ce concert : le cirque O’ralia. L’argent récolté à l’issue du spectacle sera reversé à l’école de cirque sociale Chapito Metisy pour les enfants en situation de rue de Tananarive à Madagascar. A 21h.

La traditionnelle "Randonnée des 5 vallées" organisée par la SLSN Condé-sur-Noireau se déroule. Plusieurs parcours seront proposés aux cyclotouristes 50, 70 et 100 km avec ravitaillements et le pot de l'amitié au retour. Ces circuits remonteront la vallée de la Druance et conduiront dans la région de Bény-Bocage, le tout avec un profil doux pour la région. Départ libre à partir du Marché couvert à Condé-sur-Noireau entre 7h45 et 8h30 demain. Coût d'inscription: 2€ pour les licenciés FFCT, 4€ pour les autres, gratuits pour les moins de 18ans.

Deux hommages chaleureux et émouvants rendus à Bourvil et Piaf à Tinchebray. RDV à 15h Salle Augustin Garnier pour revivre avec nostalgie cette époque.

Tout le week-end

La 3e édition du Rast'art Festival continue à Sannerville. Un programme orienté reggae avec en tête d'affiche "Barrington Levy", Jamaïcain à la renommée internationale. Vous retrouverez aussi des artistes établis, la nouvelle vague régionale et les sounds systems. Profitez aussi des ateliers proposés par différentes associations.

Un concours de peinture se déroule ce week-end à l'Atelier Balias - Château de Serans, à Ecouché. Le concours est ouvert à tout le monde, professionnels comme amateurs, il y aura une catégorie jeunes et une catégorie adultes. On peut travailler à l'intérieur comme à l'extérieur, d'après nature ou d'après imagination. Il y a de nombreux lots à gagner et les prix seront distribués vers 18h dimanche.

C'est la fête des sports à Carentan avec les foulées carentanaises samedi à partir de 16h et dimanche venez tester le blob jump, une nouvelle animation déjantée. Vous retrouverez aussi tout au long du week-end de nombreux sports dès 11h et des animations. Un événement tendance ouest.

Le mammobile 61 est jusqu'à lundi à Saint-Pierre-d’Entremont 26 route de Condé-sur-Noireau dans le canton de Tinchebray. Le Mammobile 61 offre la possibilité à toutes les Ornaises âgées de 50 à 74 ans de passer gratuitement une mammographie, examen radiologique rapide et sans effet secondaire permettant le dépistage du cancer du sein.

Ce week-end, sport automobile à Amfreville ! Vous pourrez voir des manches de la coupe de France de 2 CV CROSS, inédit dans la région, ainsi qu'un FOL CAR. Un événement Cotentin auto club de 8h30 à 19h les 2 jours.