Idées loisirs pour le week-end du 16 et 17 juin

Ce week-end, Wilfried vous propose des Interviews en direct. "Ca se passe près de chez vous" à 9h25, 10h25, 11h25 et 17h45 et les agendas des sorties "Sortir en région" à 9h45, 10h45, 11h45 et 17h25.

Samedi 16 juin

Condé sur Sarthe prend de l'avance et présente aujourd'hui sa 11ème edition de la fête de la Musique avec 4 SCENES, 22 GROUPES, marché artisanal avec 20 exposants et vide grenier musical au programme.



A partir de 14h à la ferme du Bois Landelle, à Hudimesnil près de Granville: 'OUVRE TA FERME', deuxième édition. Des portes ouvertes pour participer à des ateliers créatifs , spectacle de rue , marché de producteurs bios et locaux et concert, à 21h, de Ziplaboum, et des Skaennais (reggae jazz).



Au carré du perche de Mortagne, les élèves de l’association Un pas en avant vous offrent un spectacle sur le thème du 7ème Art : le cinéma !

Après une première partie où se succéderont une série de tableaux chorégraphiés, les danseurs et danseuses vous inviteront à monter les marches de Cannes, à marcher sur les grands boulevards hollywoodiens. Ils vous interpréteront les scènes mythiques du cinéma. Ca commence à 20h30.



Ce soir à 20h30 au zénith de Caen, retrouvez « the young man show », le spectacle de Kev Adams. Vous le voyez en ce moment à la téél dans la série soda et dans des publicités. Entrée à 30 euros.







Le Festival Percu6mix à Blainville sur Orne commence cet après-midi. Performances danse, expo et facture d'instruments, atelier bricolage. RDV à Blainville-sur-Orne

entre 14h à 19h. Et puis le soir séries de concerts gratuits ou payants. Plus d'infos sur tendanceouest.com





Ca continue pour le festival Ecoute s'il pleut à Valognes ! Après Mes souliers sont rouges hier, place à Alex Cloutier, Mickael Miro et Hugues Aufray. RDV sur la plaine de Jeux de Valognes. Plus d'infos sur tendanceouest.com.



Football, match amical à Alençon. Match de gala : les anciennes gloires du Cameroun « les lions indomptables » affrontent les anciens de l’Us Alencon. RDV au stade Jacques Fould à 16h30 dans le cadre de la mission France de l’Association Alerte Hépatite C Cameroun : sensibilisation, animation…. Prix 5€ pour l’association.



Orchestre de cuivres ce soir à Ifs. C'est l'imperial Brass Band à l'espace Jean Vilar. Début à 20h30.



Saint Hilaire du harcouet fête la musique à partir de 14h30, participez au répétition du flashmob. Puis à 16h : lancement du flashmob sur la place de la mairie

et en fin de journée et toute la nuit : concerts gratuits dans les bars et animations dans le centre ville !

Dimanche 17 juin

Argentan organise dimanche Le BBoy France, championnat de France de hip-hop en individuel. Environ 70 danseurs vont ainsi s’affronter salle Jean-Le-Noir pour atteindre la plus haute marche du podium et accéder à la finale qui se déroulera en novembre 2012 dans le Nord. RDV dès 15h pour voir ces artistes.



Deuxième édition du Normandie Stand up paddle de Caen à Ouistreham tout au long du canal. Cette année, ce sont plus de cent compétiteurs qui sont attendus et qui vont s'affronter le long des berges des 14 kilomètres du parcours, pour le plus grand plaisir du public. Pour rappel, le stand-up paddle, c'est une grande planche de surf où les candidats sont debouts et rament pour avancer. Départ à 10h.

Tout le week-end

Ce week-end, c'est la Fête des Plantes au Chateau de Belleneau près de Carentan.

Une Opération caritative au profit de l'hopital de valognes afin de creer un jardin therapeutique. Au programme, VISITE DES JARDIN BY NIGHT, LACHER DE LANTERNES et concerts.



Ce week-end, c'est Festy Fraise à Grentheville de 10h à 19h. Sur place, résence de nombreux producteurs, créateurs d'objets ou de produits alimentaires tous à base de ce fruit rouge. Un marché aux fraises et de nombreuses animations et démonstrations variées seront proposées aux visiteurs . Vous pourrez ainsi découvrir et déguster bonbons, sirops, confitures, pâtes de fruits, glaces, sorbets, gâteaux, patisseries,...



Ce week-end, ce sont les journées du patrimoine de pays. Les moulins et lieux touristiques de la région ouvrent leurs portes, souvent gratuitement. Retrouvez la cinquantaine de lieux participants en Normandie sur tendanceouest.com



Tout ce week-end, venez découvrir l'univers du cheval à Agon Coutainville, c'est le festival Cheval en Fête ! Spectacles Equestre, courses de trot et de galop, horse-ball, dressage, équi-glisse, pony games, ventes de chevaux ...

Infos et programme sur www.chevalenfete.org