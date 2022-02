Idées loisirs pour le week-end du 30 juin et 1er juillet

Ce week-end, Wilfried vous propose des Interviews en direct. "Ca se passe près de chez vous" à 9h25, 10h25, 11h25 et 17h45 et les agendas des sorties "Sortir en région" à 9h45, 10h45, 11h45 et 17h25.

Samedi 30 juin

26e prix pédestre de Saint-Clair-sur-Elle. 2 courses sont prévues : les plus jeunes partent à 14h45 et ceux nés en 95 et après partent à 15h45. L'accueil commencera à 14h15.



Le groupe alençonnais Matisen est en concert à 15h à la Médiathèque Aveline ‐ Cour Carrée de la Dentelle à Alençon.



A Luc-sur-Mer passez une soirée autour de la guitare place du Petit-Enfer.

Portes ouvertes au poney club Mathilde Martel à Nicorps : baptêmes de poneys gratuits, démonstrations équitation par les cavaliers du club, tombola avec de nombreux lots à gagner.

Suite du festival Les Art'zimutés sur l'Espace Collignon de Tourlaville. Aujourd'hui place à DJ Tagada, Arthur H, A Fond'cale ou encore Les Fatals Picards. Ouverture des portes à 18h.

Fête du sport à Brécey ! Les enfants et leurs parents sont conviés pour découvrir toutes les disciplines proposées dans le canton. Une 15aine de sports sont représentés comme le foot, le basket ou le kayak... RDV de 13h30 à 17h.

Concert jazzy à Bayeux, à l'auditorium dès 20h30

Dimanche 1er juillet

A l’invitation de la Communauté de Communes du Pays de Condé et de la Druance et de l’Office de Tourisme, la Musique Municipale de Condé-sur-Noireau et sa formation Big Jazz Bang se produiront dans le parc du Château de Pontécoulant à 15h30 .

C'est le championnat de Normandie de tir à l'arc à Montebourg. 80 archers de Haute et Basse-Normandie vont tirer sur des cibles placées à 70m, comme pour les Jeux olympiques. Seront aussi organisés en même temps les championnats de la Manche. RDV de 9h30 à 17h au stade Lecacheux de Montebourg

Dans le cadre de ses animations 2012, l’écomusée du Perche vous propose de 14h à 17h des ateliers sur "Cuisiner avec les récoltes d’été : fruits rouges à gogo !". Plus d'infos sur ecomuseeduperche.fr

Marigny fête le bois sous toutes ces formes avec la fête du bois : sculpteurs, ébeniste, modélisme naval et jeux géant en bois...Un rdv gratuit.

Concert de la fanfare des sapeurs-pompiers de Cherbourg dans le hall de l'IUT rue Max Paul Fouchet dès 20h45 au profit du secours populaire



Le Mölkky organise sa 4e Coupe du Monde de Normandie, découvrez ce jeu de bois finlandais, mélange de bowling et de pétanque, au stade de Mondeville.

Tout le week-end

Grande fête communale de Saint Clair de Halouze avec fête foraine et feu d'artifice Samedi et Vide grenier et Fête foraine Dimanche.



5e Retrofestival à Caen le rendez-vous annuel des passionnés de motos et d'automobiles de légende et d'exception, ce samedi sur l'hippodrome. Retrouvez toutes les infos sur tendanceouest.com

L'American Spirit Festival à Mamers avec au programme : Equitation western, football américain, baseball, meeting de voitures américaines, concentration de Harley Davidson, danse country, bal country, concert de musique country avec les "Mariotti Brothers", office religieux Gospel, parade américaine...Toutes les infos sur tendanceouest.com

Le championnat de Normandie de Jet-Ski se poursuit, nouvelle étape ce week-end à Agon Coutainville.

La Fête de la Vire et des Associations sur la plage verte de Saint-Lô avec comme thème cette année, la belle époque. Spectacle de French Cancan, concours de veilles voitures, spectacle cabaret, Foire des années 1900 et tyrolienne au dessus de la Vire durant ces 2 jours.