A l'Université de Rouen, c'est toujours le bon moment pour se former [Publireportage]

L'Université de Rouen, ce sont 29 000 étudiants en formation initiale (après le baccalauréat). Ce sont aussi près de 3 000 étudiants qui choisissent l'alternance ou reprennent une formation après une expérience professionnelle. Pour ces derniers, le choix est vaste.

Reprise d'études

La reprise d'études, Rouen en a fait sa spécialité: "L'université de Rouen a fait le choix d'ouvrir l'ensemble des diplômes nationaux à la reprise d'étude" explique Isabelle Fleury, directrice Formation Continue et Alternance. Les domaines sont très divers, de la formation ressources humaines aux réseaux et télécommunication. Certaines formations sont suivies en commun avec les jeunes bacheliers.

Mais le choix est encore plus large pour ceux qui ont déjà une expérience professionnelle: "nous avons des diplômes dédiés pour la reprise d'études". Ces diplômes répondent souvent à un besoin en entreprise: "les diplômes inter-universitaires sont créés par des professionnels d'un secteur, professeurs dans différentes universités qui identifient un besoin et décident de créer une formation". Les étudiants en reprise d'étude sont rapidement opérationnels sur un métier donné: un vrai plus pour les entreprises.

De nouveaux diplômes sont donc créés chaque année en fonction des besoins en entreprise: "à la rentrée prochaine, nous aurons une dizaine de nouveaux diplômes, certains nationaux et d'autres inter-universitaires. Les domaines sont variés: la santé, la psychologie, le tourisme ou l'énergie..."

Validation des acquis de l'expérience

En reprenant le chemin de l'université, il peut être difficile de se remettre sur les bancs de l'école pour réapprendre ce que l'on a pratiqué pendant des années. Pour gagner du temps, l'université propose de valider les acquis professionnels. "Il y a deux types de validations. Soit on valide une année. Par exemple pour quelqu'un qui aurait une licence et dix ans d'expérience, il pourrait reprendre en master 2 directement. On peut aussi valider la totalité d'un diplôme par l'expérience." Dans tous les cas, le candidat constituera un dossier, puis un passage en commission est requis.

Diplôme d'accès aux études universitaires

Même sans le bac, on pourra rejoindre l'université de Rouen. Le mode d'emploi est à retrouver ici.

Alternance

Encore un moyen d'étudier, avec un pied dans le monde de l'entreprise: l'alternance est le bon filon. "La réforme de janvier 2019 permet de choisir l'alternance même dans le cadre d'une reprise d'étude." Ainsi l'alternance n'est plus l'exclusivité des nouveaux bacheliers. En contrat de professionnalisation, l'alternance est ouverte jusqu'à 30 ans. En contrat d'apprentissage, l'âge limite est de 29 ans. A Rouen, l'alternance offre plus d'une soixantaine de diplômes.

Formations non diplômantes pour les entreprises

Pour compléter le champ des possibles et proposer une formation à tout moment de la vie professionnelle, l'université de Rouen vise les entreprises directement: des formations courtes sont proposées sur catalogue ou selon les besoins ponctuels des professionnels. "Ce sont des formations de 1 à 5 jours, en groupe de 8 personnes à peu près". L'université de Rouen propose ces services avec un devis préalable. Atout important: l'université a à disposition du matériel qui permet de proposer des formations techniques poussées.

Reste à contacter l'Université pour se renseigner, sur ce qui vous conviendra le mieux. Pas de dead line: "on a un calendrier théorique, précise Isabelle Fleury, mais si quelqu'un est dans une situation de licenciement par exemple avec un besoin urgent de formation, on essayera de l'intégrer".

Pour toute information, contactez sans attendre le 02 35 14 60 76. Par mail: formation.continue@univ-rouen.fr ou alternance@univ-rouen.fr

