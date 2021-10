Caen. A Caen, l'AIFCC forme 1000 élèves en alternance chaque année

L'AIFCC est l'organisme de formation des Chambres de Commerce et d'Industrie et compte cinq grands départements, dont un institut de l'alternance.

Quelles formations sont proposées?

"À l'AIFCC, nous avons environ 1000 étudiants chaque année," explique Sandrine Mariani, responsable de l'alternance. De nombreux secteurs sont représentés: tertiaire, commerce, communication, tourisme, ressources humaines, comptabilité, informatique et secrétariat. Les diplômes délivrés vont du CAP eu Bac + 5 et sont reconnus par l'Éducation Nationale. Au total, 28 formations sont proposées.

Comment trouver une alternance?

À l'AIFCC, des conseillers en formation reçoivent les candidats qui souhaitent préparer une alternance. "Ils les aident à retravailler leur CV, et leur lettre de motivation, souligne Sandrine Marrani. Ils peuvent ensuite consulter nos offres, mais doivent aussi faire des candidatures spontanées. En moyenne, nous envoyons 5 CV d'élèves pour une offre de l'entreprise." L'AIFCC travaille avec 800 entreprises, allant de la simple PME jusqu'au grand groupe (Bosch, SNCF).

Pour quel coût?

Les frais de formation sont pris en charge par l'Organisme Paritaire Collecteur Agrée (OPCA) dont relève l'entreprise. "Il n'y a pas de frais de scolarités et les étudiants touchent un salaire, tout est bénéfique pour eux."

Quel statut ont les étudiants?

Les étudiants signent un contrat de professionnalisation et ont le statut de salarié. "Ils cotisent pour la retraite et le chômage, ils ont une fiche de paie, ainsi que cinq semaines de congés payés", explique Sandrine Mariani.

Quels avantages pour ce type de formation?

"C'est une première expérience professionnelle qui est extrêmement riche pour les étudiants. Et pour les entreprises, c'est un moyen de préparer l'avenir. De plus, nous proposons des formations en alternance qui vont jusqu'au bac + 5, ce qui pousse de plus en plus les étudiants à continuer leurs études", souligne-t-on du côté de l'AIFCC. Dernier point non négligeable: la réussite aux examens. L'AIFCC présente un taux moyen de réussite de 84 %.

Quel salaire en alternance?

Les étudiants perçoivent un salaire compris entre 800 et 1200 €. La somme varie selon l'âge de l'alternant, ainsi que son diplôme.

