Normandie : 400 kilomètres à VTT contre les maladies rares

Ils sont issus des 5 départements Normands, mais aussi de la Sarthe et de la région parisienne : 23 élèves de la Maison Familiale Rurale (MRF) de Pointel, entre Flers et Argentan (Orne), s'élanceront lundi 13 mai 2019 pour un parcours de 400 kilomètres à VTT sur les chemins et les routes de Normandie.

400km à VTT pour sensibiliser sur les maladies

Un périple de 60 kilomètres chaque jour, de MFR en MFR, pour médiatiser 2 maladies rares, dont souffrent 2 habitants de la région : maladie d'Huntington pour Mickaël et le syndrome de Rett, dont est atteinte la petite Lola. Les jeunes se sont donné pour mission une médiatisation de ces pathologies rares, mais aussi la collecte de fonds pour aider ces malades. Lucas, Cody et leurs 21 camarades apprennent les métiers de la forêt. Ils sont très mobilisés sur ce projet solidaire :

De retour d'un ultime entraînement avant le grand départ. - Eric Mas

Quelques kilomètres pour nous, un grand espoir pour eux

Pour réussir ce challenge, toute la classe a organisé diverses actions pour récolter des fonds. Mais chacun s'est aussi forgé les mollets, à raison de 30 à 50km à VTT chaque semaine. Outre le périple à vélo, 2 conférences sont également organisées. Jean-Marcel Tessier, l'un des encadrants des jeunes :

Le grand départ, c'est lundi 13 mai, de la MFR de Maltot (Calvados). Arrivée prévue le 19 mai à celle de Pointel (Orne), à l'occasion des Olympiades du Bois.

Les étapes :

Lundi 13 : Maltot, Fleury-sur-Orne, Bretteville-sur-Odon, Tilly-sur-Seules, Balleroy.

Mardi 14 : Balleroy, Thorigny-sur-Vire, Tessy-sur-Vire, Percy, Vire.

Mercredi 15 : Vire, Cerisy-belle-Etoile, Condé-sur-Noireau, Thury-Harcourt, Les Moutiers-en-Cinglais. Conférence-débat à la MFR de la Bagotière avec une généticienne sur les maladies génétiques/comment améliorer la situation des malades.

Jeudi 16 : Les Moutiers-en-Cinglais, Falaise, Trun, Vimoutiers.

Vendredi 17 : Vimoutiers, Sées, Alençon (arrivée au Conseil départemental). Conférence-débat en présence de représentants de l'hôpital Necker de paris, et de la présidente de la fondation Groupama.

Samedi 18 : Alençon/Mortagne en camion, puis Mortagne-au-Perche, Le Mêle-sur-Sarthe, Mortrée, Argentan.

Dimanche 19 : Argentan, Écouché, Pointel.