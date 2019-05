Orne: un court-métrage pour oublier la sclérose en plaques

2000 personnes sur le territoire de l'ex Basse-Normandie sont handicapées par une sclérose en plaques. Cette maladie inflammatoire du système nerveux central touche quelque 90.000 personnes en France, avec 4000 nouveaux cas chaque année.

Culture-santé

Dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne, des groupes de malades de la sclérose en plaques réalisent actuellement chacun des petits films de 3 minutes, dans le cadre de la politique " culture-santé ", soutenue par le Ministère de la Santé et la DRAC, et dont la Normandie est l'une des régions pionnières, avec quelque 80 projets soutenus annuellement.

Réalisation d'un court-métrage

Cette animation motive les malades de la sclérose sur un projet, les oblige à sortir de chez eux, comme Virginie et Jean. Avec d'autres, depuis janvier 2019, ils ont participé à 3 séances d'écriture d'un scénario, puis à 5 autres séances de tournage de leur film, qui en est désormais en finalisation de montage :

Pour leur court-métrage, les Ornais ont décidé de faire une sorte de métaphore de leur handicap, racontant l'histoire de gens isolés par une violente tempête, comme leur handicap peut les isoler. Ce clip sera projeté au public à l'automne 2019.

