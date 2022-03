Mont-Saint-Aignan. En vidéo et dans un livre, ce Rouennais partage sa passion de la cuisine

La bonne cuisine est une affaire de partage, tous les grands chefs en conviennent. Sans être professionnel ni avoir pris le moindre cours de sa vie, Olivier Cammarata ne peut qu'approuver. Ce fonctionnaire territorial de 49 ans, habitant à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), a retrouvé le goût de s'installer aux fourneaux il y a quelques années. Depuis, il aime partager sa passion avec ses collègues, ses amis et sa famille, qui font office de critiques gastronomiques. Son crédo ? "Faire des choses simples mais qui ont du goût." Parmi ses recettes préférées, il y a par exemple une tarte au mojito, "un dessert frais et super quand on a bien mangé et qu'il fait beau !"

Des vidéos décalées et un livre

En plus de ses trois filles, toujours les premières à tester ses créations, Olivier s'est pris au jeu de partager ses créations sur Internet. Avec un blog, pour commencer, puis dans des vidéos qu'il diffuse sur Facebook sous le pseudo de Miam Attitude. Il y propose des tutoriels pour reproduire ses recettes, toujours avec humour, un ton très naturel et, parfois, des déguisements de circonstance.

"Ça c'est moi en fait. C'est vraiment ma personnalité, s'amuse le chef amateur. Et ça permet de montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir un tablier blanc, une toque, une batterie de cuisine extraordinaire... Moi je n'ai pas beaucoup de place dans ma cuisine mais je fais avec !" Toujours dans la même idée de partager ses créations et ses idées, Olivier Cammarata a auto-édité son propre livre de recettes. "Les textes, les recettes, les photos... Tout est fait maison !", présente-t'il fièrement.

