Rouen. F1 : Pierre Gasly abandonne en Azerbaïdjan après une formidable remontée

Ça n'était décidément pas le Grand Prix de Pierre Gasly. En Formule 1, le Grand Prix d'Azerbaïdjan (dimanche 28 avril 2019) a été remporté par Valterri Bottas.

😱 NO! After climbing from P20 to P6 Pierre is forced to stop his car at the side of the road with a suspected driveshaft failure 🇦🇿 #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/m0SRSMAJWT