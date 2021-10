Rouen. Formule 1 : incroyable podium pour Pierre Gasly !

Un son et une image. Les cris de joie d'un pilote qui n'a pas vécu la plus simple des saisons et une remontée fantastique vers la ligne d'arrivée du Grand-Prix du Brésil, roue dans roue avec le champion du monde Lewis Hamilton, pour conserver une magnifique deuxième position. Le dimanche 17 novembre 2019 restera gravé dans l'esprit de Pierre Gasly comme le jour de son premier podium en Formule 1.

Gasly, enfin !

Bien qualifié sixième au départ, le natif de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) est passé entre les gouttes pour se maintenir dans les positions de tête et gagner quelques places grâce aux abandons des Ferrari et d'une Mercedes, puis à la suite d'un accrochage dans l'avant-dernier tour. Certes, le Normand n'a pas passé toutes ces voitures sur la piste, mais il s'est démené avec talent pour être enfin au bon endroit au bon moment pour repasser Hamilton puis le contenir jusqu'à la ligne d'arrivée.

Décrié puis évincé par RedBull à la mi-saison, Pierre Gasly a répondu de la meilleure des façons avec un podium sur une voiture de moins bonne qualité. Dès sa descente de sa monoplace, il admettait "ne pas savoir quoi dire". "Je suis tellement heureux", a-t-il fini par lâcher. Ce podium est le premier pour un Français depuis Romain Grosjean, en 2015, au Grand-Prix de Belgique.