Formule 1. Pierre Gasly confirmé chez Toro rosso en 2020

Il n'y avait pas beaucoup de suspense, mais c'est désormais officiel. Le mardi 12 novembre 2019, Toro rosso a annoncé la prolongation de son aventure avec Pierre Gasly pour la saison 2020. Revenu dans l'écurie sœur de RedBull à la mi-saison, le pilote originaire de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) est récompensé pour des résultats probants et réguliers avec l'une des monoplaces les plus modestes du plateau.

Barré par l'intouchable Max Verstappen et la prolongation du rookie Alex Albon chez RedBull, le Normand ne pouvait pas rêver à beaucoup mieux alors que presque toutes les écuries ont déjà confirmé leurs duos de pilotes pour 2020. Sans la pression d'un nouveau jeune talent dans le giron de la marque autrichienne, Pierre Gasly fera de nouveau équipe avec le Russe Daniil Kvyat.

Sur Twitter, le Bois-Guillaumais s'est dit "excité par les challenges qui nous attendent. Toro rosso m'a donné les meilleures chances de réussir chaque saison et je suis super motivé pour rendre ça à l'équipe avec les meilleurs résultats possible".

TORO ROSSO 2020



I'm really happy to continue with Toro Rosso for 2020, we have exciting challenges ahead of us. Toro Rosso has always been giving me the best chances to perform every season and I'm super motivated & dedicated to give the team back with the best results possible. pic.twitter.com/OMqwG7K1KW