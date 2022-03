Elbeuf. Elbeuf Louviers Val-de-Reuil : la situation financière de l'hôpital critiquée

La chambre régionale des comptes de Normandie a examiné la gestion du centre hospitalier intercommunal (CHI) d'Elbeuf (Seine-Maritime), Louviers et Val-de-Reuil (Eure) entre 2012 et 2017. Dans son compte rendu publié mercredi 24 avril 2019, elle souligne la dégradation financière de l'établissement à la suite de l'opération d'extension et modernisation de 34 millions d'euros.

Le déficit total en hausse

La chambre souligne que ce chantier a amené le développement des "surfaces affectées aux services administratifs" tandis que la mise aux normes de la totalité des salles de bains n'a pas été réalisée. "Le budget des équipements médicaux et hôteliers annoncé par le CHI a été multiplié par quatre", poursuit la chambre régionale des comptes.

Avec ces travaux, "une dégradation de près de 2 millions d'euros" du déficit total du budget de l'hôpital est remarquée par la chambre, contre un million d'euros estimé au départ. La chambre lance plusieurs préconisations pour trouver des économies comme une réorganisation des processus des achats qui "connaissent une évolution anormale au regard des activités".

Elle pointe aussi la fuite des patients vers les établissements publics ou privés de l'agglomération rouennaise, au détriment du CHI, excepté pour des cas d'urgences. La chambre encourage ainsi le développement des "offres de soins à l'attention des personnes âgées ou souffrant d'insuffisance rénale" qui est déjà engagé, pour permettre de revenir à une situation financière saine.

