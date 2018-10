L'avenir de la maternité de Fécamp remis en question ?

Le centre hospitalier intercommunal du pays des Hautes Falaises-Fécamp (Seine-Maritime) qui traverse une situation financière délicate doit "s'interroger sur l'avenir de sa maternité", indique la chambre régionale des comptes de Normandie dans un rapport rendu public lundi 22 octobre 2018.

"L'ampleur des économies à réaliser implique de mutualiser des activités avec la clinique et le groupement hospitalier de territoire et de s'interroger sur l'avenir de la maternité qui génère un déficit annuel de 2 millions d'euros", écrivent les magistrats financiers.

"Pas de risque de fermeture"

De son côté, le directeur de l'établissement, Richard Lefèvre, a réagi en soulignant qu'il "n'y a pas de risque de fermeture pour la maternité de Fécamp. Nous remplissons notre mission de proximité". "L'activité est en phase de reprise après une année 2017 compliquée", a-t-il ajouté. Cette année-là, la maternité a enregistré 496 naissances, selon l'hôpital.

La maire de Fécamp et présidente du conseil de surveillance de l'établissement, Marie-Agnès Poussier-Winsback, se veut aussi rassurante. Pour elle, ce rapport ne remet pas en question l'avenir de la maternité :

Elle explique que les investissements récents impliquent forcément "au début de gros remboursements" :

Baisse du nombre d'accouchements

"Le compte de résultat analytique par pôle met en évidence le déficit structurel du pôle mère/enfant, qui oscille entre 1,7 million d'euros et 2,2 millions d'euros sur la période 2011/2017 ", détaillent les magistrats financiers.

Ils relèvent aussi "le nombre d'accouchements (qui) a baissé de manière continue entre 2012 et 2017, soit une perte d'activité de 20 % pour ce service". D'après les magistrats, "entre 2013 et 2015, la productivité de ce service a reculé et le nombre d'accouchements rapporté au nombre d'obstétriciens et de sages-femmes a baissé de 38 à 31".

"Un endettement préoccupant"

Évoquant la situation financière générale de l'établissement, les contrôleurs appellent à "un plan de retour à l'équilibre ambitieux pour faire face à un déficit structurel de l'ordre de 4 millions d'euros, à un endettement préoccupant et à une trésorerie qui se dégrade rapidement".

"La création de notre établissement ex nihilo en 2006 a nécessité un important recours à l'emprunt, mais, aujourd'hui, nous sommes en phase de désendettement. Il n'y a pas eu de nouveaux emprunts depuis 2012 et nous avons réduit nos effectifs de 20 ETP (postes équivalents temps plein) entre 2016 et 2018 ", assure le directeur de l'établissement.

Le centre hospitalier intercommunal du pays des Hautes Falaises-Fécamp totalise 517 lits pour un effectif global de 904 agents et un budget de 64 millions d'euros en 2017, selon l'établissement.

