Étoutteville. Normandie : un peu de douceur pour les familles de grands prématurés

Oubliés, les derniers mois d'attente, le temps des préparatifs et l'accouchement idéal. Quand Charlie a pointé le bout de son petit nez le mercredi 18 avril 2018, ses parents n'étaient pas franchement prêts à l'accueillir. Mais une pré-éclampsie chez sa maman a précipité les choses et c'est après seulement six mois et demi de grossesse que la petite fille est née au CHU de Rouen (Seine-Maritime).

Passé le choc de cette naissance précipitée et des premiers jours en couveuse, dans le service de néo-natologie, ses parents ont dû se rendre à l'évidence : leur fille de 1,3kg pour 39 cm était bien en dessous des standards habituels, pour trouver de la layette adaptée. "Regardez ces bonnets par exemple, il faudrait plier celui-ci en deux pour qu'il aille à un prématuré", démontre la maman, Violaine Aubert, bonnets de naissance à l'appui. Et le constat vaut également pour les bavoirs, les gigoteuses, les chaussettes…

Venir en aide aux familles

C'est la raison pour laquelle Violaine Aubert a adhéré à l'association A bras cadabra, qui rassemble des familles de grands prématurés. Elle en est même devenue l'ambassadrice en Normandie. Comme elle et son conjoint, Violaine y a découvert des familles démunies à l'arrivée de leur enfant. Mais ensemble, elles ont décidé de s'allier pour venir en aide aux autres nourrissons en avance.

"Nous aimerions pouvoir offrir des box aux parents à la naissance. Quand vous en recevez une avec des tailles standards, trop grands pour votre enfant, ça fait presque mal", confie la maman. L'association s'appuie sur des petites mains, surnommées "magiciennes", qui tricotent et cousent des vêtements adaptés à ces prématurés.

Pour lancer la machine dans la région, principalement en Seine-Maritime et dans l'Eure pour débuter, Violaine Aubert lance donc un appel à toutes les bonnes volontés : "Des clubs de couture, des imprimeurs pour faire des flyers, des gens qui pourraient faire des animations pour nous faire connaître, d'autres qui auraient du matériel de puériculture à donner… Tout le monde peut être utile", assure la jeune maman.

Sa petite fille de quatre mois dans les bras - Charlie fait la taille d'un bébé d'un mois et demi - Violaine Aubert reconnaît qu'elle a été bien aidée par sa famille. "On préférait aller voir notre fille à l'hôpital que de faire le tour des magasins spécialisés… Les grands-parents de Charlie nous ont proposé d'aller acheter des choses." Une chance que toutes les familles n'ont pas. "Avec l'association, nous voulons les aider", conclut la jeune maman.