Caen. Basket (Pro B) : le Caen BC fait un pas vers le maintien à Nantes

Le Caen Basket Calvados a fait un premier pas dans son long chemin vers le maintien en Pro B en allant s'imposer 90-92 après prolongation à Nantes (Loire-Atlantique) mardi 23 avril 2019. Relativement mal parti dans la rencontre (mené 13-4 après 4 minutes), le CBC, porté par un Johnathan Hudson très bon en interim de Brooks (23 points), a su vite recoller et reprendre l'avantage pendant tous les deuxième et troisième quart-temps (59-61 à la fin du Q3).

Caen s'est fait peur, Tolbert le sauveur

Ne reste plus qu'à tenir le score, et c'est une situation qui, du fait de son effectif réduit, réussit peu aux visiteurs cette saison. Alors, quand le CBC finit par se faire dépasser (76-75), on s'inquiète logiquement. Finalement, Caen gère ce léger temps faible et Nantes ne peut accrocher plus qu'une prolongation. Les Calvadosiens mènent au score pendant tout l'extra-time, mais finissent par se faire rejoindre à 15 secondes du terme. Jordan Tolbert y croit encore et offre au buzzer la victoire au CBC, qui montre qu'il est loin d'être résigné dans la course au maintien malgré les nombreuses blessures. Les six dernières journées s'annoncent palpitantes !

La fiche

Nantes - Caen : (21-20, 19-22, 19-19, 22-20, 9-11)

Nantes : Départ : Wilson 13, Ekperigin 16, Fofana 13, Chathuant 9, Davis 8. Banc : Negrobar 9, Gibbs 22, Guillou, Desseignet

Caen : Départ : Tolbert 14, Ona Embo 12, Pope 13, Hanley 13, Pamba 9. Banc : Hudson 23, Ramseyer 8

A LIRE AUSSI.

Basket (Pro B) : Caen n'a pas tenu la distance à Saint-Chamond

Basket (Pro B) : Caen cale encore, à Lille

Basket (Pro B) : Caen logiquement battu à Roanne

Basket (Pro B) : Caen ne se relève pas à Vichy-Clermont

Basket (Pro B) : Caen chute à Roanne (89-63)