Caen. Basket (Pro B) : à Poitiers, Caen ne confirme toujours pas... 

Le match.

Défaite 92-80 pour le Caen Basket Calvados ce vendredi 15 mars 2019 à Poitiers (Vienne), après y avoir cru pendant presque tout le match. Les Caennais ont en effet commencé la course en tête, prenant par exemple 7 points d'avance à la 7e minute (13-20), mais l'égalisation de Poitiers sur deux lancers francs, en toute fin de premier quart, annonçait les prémices d'une soirée pas si simple. Caen ne se laissait pourtant pas abattre et virait en tête à la pause (42-45), bien emmené par Jordan Tolbert, auteur de 8 points, 5 rebonds et 3 passes dans les 20 premières minutes.

Dernier quart trop compliqué

Caen commence ensuite à plonger progressivement, la faute à un banc beaucoup trop juste avec seulement deux joueurs utilisés : Marinov étant blessé et les jeunes Laurent et la recrue Quentin Goulmy restés assis tout le match. Le dernier quart-temps est celui de trop pour le CBC, qui ne refait jamais son écart et encaisse un 12-4 sur les deux dernières minutes. N'arrivant toujours pas à enchaîner deux victoires cette saison, Caen peut s'estimer heureux de rester en dehors de la zone rouge suite à la défaite d'Aix-Maurienne après prolongation contre Quimper (93-101).

La fiche

Poitiers - Caen : 92-80 (24-24, 18-21, 24-16, 26-19)

Poitiers : Départ : Anderson 12, Var 12, Harley 26, Mendy 6, Thinon 7. Banc : Reynolds 21, Niles 8, Blanc, Seymour, Desmonts

Caen : Départ : Tolbert 16, Pope 6, Brooks 7, Clerc 12, Hanley 7. Banc : Ramseyer 16, Pamba 16

A LIRE AUSSI.

Basket (Pro B) : Caen cale encore, à Lille

Basket (Pro B) : Caen logiquement battu à Roanne

Top 14: les ténors devant leur public avant deux sommets

Le CBC s'en sort bien contre Quimper (80-74)

Top 14: Clermont qualifié, Grenoble relégué, Toulon rapproché