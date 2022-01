Caen. Basket (Pro B) : Caen encore trop court contre Lille

Le match.

Au courage, Caen signait une belle remontée en fin de 1er quart après avoir souffert au début (19-16, 10'). le CBC ne parvient ensuite pas à maintenir ce rythme et connait une dynamique inverse en fin de mi-temps. C'est au milieu du dernier quart que Caen sonne la révolte et croit en une folle remontée quand Clerc, Brooks et Marinov enchaînent 4 paniers à 3 points et font passer le score de 52-63 (33') à 66-63 (37'). L'euphorie chère à Fabrice Courcier est malheureusement de courte durée et Caen rend vite les armes. La victoire d'Aix-Maurienne fait repasser Caen du mauvais côté du classement, et le prochain match du CBC est justement chez les Savoyards : victoire impérative !

L'imbroglio Tolbert

Touché à la cheville toute la semaine, Jordan Tolbert devait néanmoins pouvoir assurer sa place aujourd'hui contre Lille. Ce ne fut finalement pas le cas malgré l'aval des médecins : le joueur préférant renoncer au match. Ce ne fut pas du goût du coach Fabrice Courcier qui y voit un comportement individualiste alors que le club lutte pour son maintien. Johnathan Hudson en a profité pour s'insérer dans le groupe (Tolbert libérant une place d'Américain), mais n'a pas montré de quoi conserver sa place la prochaine fois...

La fiche

Caen - Lille : 71-77 (19-16, 33-39, 51-56, 71-77)

Caen : Départ : Pamba 9, Clerc 6, Hanley 13, Marinov 11, Ramseyer 20. Banc : Hudson, Brooks 9, Pope 3, Goulmy, Laurent

Lille : Départ : Acker 11, Buckles 13, Tortosa 5, Taccoen 7, Suka-Umu 16. Banc : Lecomte 2, Mendy 4, Duro 3, Remekun 16, Bangura

