Des Caennais en progrès

Des Caennais valeureux. C'est pour l'instant ce que l'on peut retenir du nouveau Caen BC sous l'ère Courcier. Si le nouveau technicien a dû rattraper le temps perdu, il n'était pas non plus présenté comme un magicien. Satisfait des valeurs affichées contre Rouen, Fabrice Courcier a d'autant plus apprécié l'état d'esprit des siens contre Orléans vendredi 1er février dernier, malgré la défaite (58-74). De la combativité, une agressivité et un esprit collectif ne suffisent pas, pour le moment. Et si le nouveau coach n'a pris ses fonctions sur le banc que depuis deux matchs, il a très vite compris qu'il manquait véritablement un meneur de jeu à Caen. Jerrold Brooks, encore embêté par des adducteurs qui grincent, est indisponible pour le moment.

Un pigiste médical

L'absence de Pope ajoute un désordre supplémentaire. Face à Paris, ce vendredi 8 février, qui se prépare comme un rendez-vous de taille pour sauver sa peau en Pro B, Caen s'est attiré les services de Johnathan Hudson comme pigiste médical, le temps d'une soirée. Originaire du Texas, le petit meneur de jeu a évolué quatre ans en NCAA et n'a cumulé que des expériences de joker cette saison. Caen a désormais envie de faire une croix sur le passé et de se projeter vers l'avenir. Il aimerait bien, cette fois, sortir de la zone rouge.

A LIRE AUSSI.

ProA: Diaw en "grand frère" à Levallois en attendant la NBA

Basket (Pro B) : Au Havre, c'est Caen qui s'impose dans le derby (83-85)

Fabrice Courcier, nouveau coach du Caen BC, veut "vite retrouver une dynamique"

Handball (Proligue) : Cherbourg s'amuse et humilie Caen dans le derby

Transfert: Nice s'offre encore une recrue de prestige avec Sneijder