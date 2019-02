Fabrice Courcier, nouveau coach du Caen BC, veut "vite retrouver une dynamique"

En difficulté en championnat de Pro B, le Caen Basket Calvados a fait appel à un entraîneur d'expérience pour remplacer Antoine Michon. Ancien joueur professionnel ayant connu la Pro A, Fabrice Courcier a débuté son parcours d'entraîneur en 1998 à Tourcoing, avant de rejoindre Gravelines en Pro A en tant qu'adjoint puis entraîneur principal, entre 2000 et 2006.

Il est également passé par la Ligue féminine, à l'Union Saint-Amand Porte du Hainaut de 2006 à 2009. Passé ensuite par Bourg-en-Bresse, Denain et Orchies en Pro B. Arrivé cette semaine à Caen, il a dirigé sa première séance d'entraînement jeudi 24 janvier 2019, et coachera son premier match ce soir, en déplacement à Rouen. Entretien.

Tendance Ouest : Fabrice, c'est compliqué de prendre un club en cours de saison, dans une position délicate ?

Fabrice Courcier : Caen reste un club bien structuré, sans problèmes financiers. Il n'a juste pas trouvé une dynamique de résultats. Ça ne va pas être chose simple. On ne peut pas faire table rase du passé. Mais je veux apporter ma patte, sur le plan basket et un nouveau discours sur le plan mental. Il va falloir travailler dur. Et qu'on ait encore plus de niaque devant notre public au Palais des Sports.

Quelles sont vos premières impressions sur le groupe ?

Le groupe est à l'écoute. Mais l'entraînement c'est une chose, les matchs c'en est une autre. On a besoin de retrouver une discipline et une rigueur qui nous manque jusque-là. Plusieurs facteurs font que le début de saison n'a pas fonctionné : les blessures (celle de BJ Monteiro par exemple), les défaites en prolongations, etc.

Que faut-il changer ?

L'équipe craque souvent en seconde mi-temps. C'était encore le cas contre Gries. Il y a un manque de fluidité offensive, des pertes de balles, une défense qui s'effrite. Il faut qu'on travaille là-dessus, et sur un domaine physique. Il faut partir sur une nouvelle saison. On va essayer de redonner confiance à chacun des joueurs, qu'ils utilisent 100 % de leur potentiel.

Combien de temps ça peut prendre ?

Ça peut aller vite ! C'est le discours et l'attitude des joueurs à prendre en compte le discours qui va jouer. On peut en récolter les fruits très rapidement. Il nous reste beaucoup de matchs pour se maintenir, mais ça ne nous autorise pas non plus à prendre le temps. Il nous faut vite retrouver une dynamique.