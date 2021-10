Caen. Basket (Pro B) : Caen brise sa série noire à domicile ! 

Le match.

Enfin ! La première victoire à domicile du Caen Basket Calvados a fini par arriver ce vendredi 7 décembre, 86-85 contre Poitiers (Vienne). Alors que Caen signait une entame catastrophique, mené 10-20 après 7 minutes, l'équipe s'est vite remobilisée et reprenait l'avantage à la 13e minute (29-28). Il n'en fallait pas plus pour enflammer un Palais des Sports inhabituellement clairsemé, mais toujours aussi bruyant pour pousser son équipe dans ses temps forts.

Du suspense jusqu'au bout

Au retour des vestiaires, c'est extrêmement serré, mais c'est Poitiers qui court légèrement en tête, jusqu'à la 29e minute (62-60)et un tir à trois points d'un Bryson Pope diaboliquement efficace ce soir (17 points, 5 rebonds et une passe) au même titre que Jordan Tolbert (18 points, 15 rebonds et 2 passes). Plus qu'un quart-temps à tenir et, malgré une glissade fatale de Brooks (35') et une faute très discutable de ce même Brooks à 10 secondes du buzzer alors que le score n'était que de 86-85, Poitiers n'est pas parvenu à renverser un CBC qui n'en pouvait plus de remettre chaque semaine à plus tard sa première victoire devant son public.

La réaction.

Antoine Michon (entr. Caen) : "Il fallait gagner, c'est très important pour nous, pour le moral des joueurs, des dirigeants, des supporters... J'ai aimé la réaction de la 2e mi-temps où on s'est mis à défendre. Il va falloir qu'on gagne en constance pour que toutes nos mi-temps ressemblent à cette deuxième".

La fiche

Caen - Poitiers : 86-85 (17-26, 26-23, 22-13, 21-23)

Caen : Brooks 14 points, Clerc 13, Marinov 4, Norelia 3, Ramseyer 8, Duwiquet, Pope 17, Salmon 9, Tolbert 18

Poitiers : Thinon 14 points

VICTOIRE ! Des #RT pour notre EQUIPE 👏👏👏

, Harley 14, Anderson 16, Mendy 8, Guillard, Brown 6, Blanc 2, Seymour 2, Niles 13, Carey 10

