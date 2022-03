Caen. Basket (Pro B) : Caen plonge dans la crise... 

Le match

La très jeune histoire du Paris Basket, club créé cet été, retiendra ce vendredi 16 novembre 2018 comme la première victoire du club, 96-99 après deux prolongations. Pour celle, plus longue, du Caen Basket Calvados on attendra encore la deuxième de l'ère Antoine Michon. Caen avait pourtant su prendre le match à son compte en enflammant le premier quart (22-14) et en faisant un premier break (30-15 après 12 minutes), pourtant pas assez pour faire abdiquer les Parisiens qui recollaient au score en deuxième période.

Caen incapable de se mettre à l'abri

Malgré une deuxième mi-temps serrée, Caen mène 78-71 à 2 minutes de la fin du temps règlementaire et on voit mal ce qui peut lui arriver. Une balle perdues et 3 fautes plus tard, ça fait 80-80 et les deux équipes doivent se départager en prolongations. Après 5 minutes d'une prolongation plutôt à l'avantage de Paris, toujours pas de vainqueur (87-87), ce sera finalement Paris, 96-99, au terme d'un match que Caen aurait dû et pu gagner. Le CBC est désormais dernier de Pro B après 5 défaites de suite, pas l'idéal pour l'entraîneur Antoine Michon, de plus en plus critiqué.

Les réactions

Jean-Christophe Prat, entraîneur de Paris : "Je suis très triste pour Antoine que je connais depuis 20 ans. C'est un pote et c'est toujours dur de perdre contre un pote. Les deux équipes ont livré un très grand match de basket, je suis sûr qu'elles remonteront vite au classement".

Antoine Michon, entraîneur de Caen : "On n'a pas de maîtrise, on a mené de 15 et ils sont revenus. Même avec 7 points à un moment important, l'équipe qui n'a plus rien à perdre met ses tirs et s'accroche. On n'a pas su appuyer tactiquement sur les choses qui auraient pu les embêter. Si je me sens menacé ? C'est au dirigeants qu'il faut poser la question, mais ce serait dommage car je n'ai pas pu travailler avec mon groupe au complet. Si on ne me laisse pas travailler et qu'on me dégage, tant pis, j'irai voir des matchs dans les tribunes".

Cruel sort pour notre CBC ce soir 🙄

Revers après deux prolongations face au @Paris_Basket #CBCNation pic.twitter.com/F4ne3dSa1B — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) November 16, 2018

La fiche

Caen - Paris : 96-99 (22-14, 20-24, 18-17, 20-25, 7-7, 9-12)

Caen : Départ : Brooks 17, Clerc 3, Salmon, Marinov 14, Tolber 19. Banc : Duwiquet 18, Pope 3, Norelia 14, Ramseyer 8

Paris : Départ : Dillon 28, Sleva 9, Joseph 22, Kellogg 9, Florimont 16. Banc : Bouteille 1, Chery, Samnick 6, Obouh Fegue, Diarra 8, Mepandy

