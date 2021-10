Caen. Basket (Pro B) : Caen replonge contre Nantes... 

Le match.

La belle victoire obtenue contre Aix-Maurienne il y a deux semaines semble déjà loin pour le Caen Basket Calvados, de nouveau défait 69-81 contre Nantes (Loire-Atlantique) ce vendredi 11 janvier 2019. Pour ce premier match de l'année à domicile dans un Palais des Sports quasiment plein malgré la concurrence imprévue du Stade Malherbe, le CBC a raté une occasion de se rassurer. Et pourtant, ça partait bien avec un score de 12-4 pour Caen après 4 minutes de jeu, mais ce temps fort fut l'exception dans une prestation insuffisante des locaux.

Abandon précoce au dernier quart

Nantes, pourtant pas dans un grand soir non plus, a profité de cette baisse, ou plutôt absence, de régime pour revenir au score dès la fin du premier quart. Les débats s'équilibrent ensuite jusqu'à la dernière période. Toujours derrière mais pas de beaucoup et porté par son public, Caen peut raisonnablement espérer créer l'exploit. Ce fut tout le contraire. Enchaînant les pertes de balles stupides et les attaques gâchées par manque de conviction, le CBC voit le score passer de 55-60 à 63-79. Au mérite, Caen va chercher là sa 11e défaite de la saison et reste dernier de Pro B.

La fiche

Caen - Nantes : 69-81 (19-20, 17-18, 16-20, 17-23)

Caen : Départ : Brooks 7, Clerc 4, Marinov 14, Ramseyer 19, Tolbert 13. Banc : Duwiquet 5, Salmon 1, Norelia 6

Nantes : Départ : Marshall 16, Negrobar 6, Davis 13, Ekperigin 16, Chathuant 7. Banc : Fofana 8, Niang 2, Guillou, Wilson 11, Desseignet 2

