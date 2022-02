Rouen. Hockey sur glace : les Rouennais s'illustrent en Équipe de France

Ce vendredi soir 19 avril 2019, les Bleus ont mené 2-0 rapidement dans cette rencontre et si les premiers buts ont été inscrits par Charles Bertrand et Anthony Rech, le nouveau défenseur "Jaune et Noir" Pierre Crinon, a récupéré deux assistances pendant qu'Anthony Guttig récupérait lui aussi une assistance.

Cinq Normands en Bleu

Pour l'instant composée de cinq rouennais (Kevin Dusseau, Florian Chakiachvili, Pierre Crinon, Nicolas Ritz et Anthony Guttig), l'Équipe de France disputera son quatrième match de préparation au Mondial, ce samedi 20 avril 2019 toujours face à la Lettonie.

