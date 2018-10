Hockey : les Dragons de Rouen réalisent un nouvel exploit en Coupe d'Europe

23 petites secondes à jouer, de la tension et de la peur, puis l'explosion de joie. Toute la patinoire de l'Ile Lacroix, à Rouen (Seine-Maritime), a chaviré a seulement quelques instants de la fin du match quand Nicolas Deschamps a offert la victoire aux siens. Car le mercredi 10 octobre 2018, ce sont bien les Dragons qui sont venus à bout de Nuremberg, dans le temps règlementaire, comme ils devaient le faire pour garder un espoir de qualification pour la suite de la Champions hockey league.

Si le premier tiers est bon du côté des Rouennais, qui résistent bien à leur adversaire du jour, les défenses prennent le pas sur les attaques et les deux équipes terminent les premières vingt minutes sur le score de 0-0.

Après un peu plus de six minutes dans le deuxième tiers, les Dragons perdent un palet en zone défensive et vont encaisser un premier but par Christopher Brown (1-0). Un avantage de courte durée pour les visiteurs car les Rouennais ne lâchent rien et égalisent sur un tir précis de la droite de Nicolas Deschamps, déjà lui, pour son premier but de la saison (1-1).

Deux victoires en CHL, une première pour un club français

Dès le début du troisième tiers, ce sont les Ice Tigers qui vont reprendre l'avantage sur un lancer lointain dévié par William Acton (2-1). Après ce but qui met un coup sur la tête des Normands, le jeu est plus à l'avantage des Allemands mais grâce à un Joël Caron qui a mis le feu dans la défense allemande dans ce match, les Rouennais obtiennent l'égalisation sur un superbe lancer pleine lucarne (2-2).

Les Dragons, condamnés à s'imposer dans le temps réglementaire, vont alors redoubler d'intensité et rester dans la zone offensive des Ice Tigers. Deux minutes avant la fin du match, une pénalité sifflée contre les joueurs du Nuremberg va permettre aux joueurs de Fabrice Lhenry d'évoluer à cinq contre quatre puis à six contre quatre en sortant le gardien. Un pari risqué mais payant puisque les Jaunes et Noirs inscrivent le but du (3-2) par Nicolas Deschamps à 23 secondes de la fin du match, dans une ambiance folle depuis quelques minutes déjà. Quelques instants plus tard, c'est Anthony Guttig qui vient inscrire un dernier but en cage vide pour parachever l'exploit.

Les Dragons de Rouen joueront donc leur qualification à Nuremberg, contre ces mêmes Ice Tigers, le mardi 16 octobre 2018. Mais avant cela, ils recevront Chamonix en Synerglace Ligue Magnus le vendredi 12 octobre 2018.

Fabrice Lhenry : "Les joueurs ont puisé dans leurs ressources pour égaliser, ils le méritent. On a eu des grosses occasions, c'était un peu un match de play-offs, un match 6, si on gagne on continue et on jouera l'équivalent d'un match 7 là-bas. C'est un grand moment pour le club, on montre qu'on peut rivaliser contre les autres nations. Remporter deux matches en CHL, ça ne s'est jamais fait en France et honnêtement je pense qu'on a l'équipe pour passer les poules."

Joel Caron : "J'ai reçu une belle passe, je sais pas encore si elle est déviée mais j'ai lancé au filet, et c'est rentré. Je suis très content. Avec le temps, ça va de mieux en mieux, j'ai intégré un bon groupe mais je peux encore progresser. La CHL, c'est un autre niveau, c'est vraiment fun à jouer."