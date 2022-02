Rouen. Hockey : le Rouennais Florian Chakiachvili buteur avec les Bleus

Après une défaite aux tirs aux buts (3-2) deux jours plus tôt, l'Équipe de France remettait le couvert face à la Lettonie le dimanche 21 avril 2019. Et cette fois, ce sont les Bleus qui se sont imposés 2-0 grâce notamment à un but du défenseur des Dragons de Rouen (Seine-Maritime) Florian Chakiachvili.

Cinq Rouennais sélectionnés

Après une ouverture du score de Teddy Da Costa au premier tiers, le défenseur Jaune et Noir attendait le début du second tiers pour adresser un lancer puissant et précis à la bleue (qui aura fait mouche plusieurs fois au cours de la saison) et faire le break dans cette partie (2-0).

Toujours appelés pour le troisième stage de préparation cette semaine, les cinq joueurs Rouennais (Kevin Dusseau, Florian Chakiachvili, Pierre Crinon, Nicolas Ritz et Anthony Guttig) disputeront deux nouvelles rencontres de préparation face à la Suisse les vendredi 26 et samedi 27 avril 2019.