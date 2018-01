Hockey sur glace : les Dragons de Rouen domptent leur bête noire

Dimanche 14 janvier 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont remporté leur match avancé de la 41ème journée de Saxoprint Ligue Magnus sur l'Ile Lacroix face au Gamyo d'Epinal. Score final 6-2.

Après deux revers consécutifs sur la glace du Gamyo d'Épinal (4-1 et 5-1), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont enfin réussi à battre leur bête noire le dimanche 14 janvier 2018, mais cette fois-ci sur leur glace de l'Ile Lacroix lors du match avancé de la 41ème journée de Saxoprint Ligue Magnus sur le score de 6-2.

Premier tiers parfait

Et cette victoire, ils la doivent à un très bon premier tiers ponctué de quatre buts inscrits par Anthony Guttig, Nicolas Deschamps (doublé) et Florian Chakiachvili, dont deux en supériorité numérique. Les Dragons ont pu compter sur un Alex Aleardi en feu lors de ce début de match, avec quatre assistances sur les quatre premiers buts.

Le 2ème tiers sera moins prolifique pour les Normands qui accentueront tout de même leur avance avec un 5ème but marqué par Joris Bedin (5-0).

C'est dans le dernier tiers-temps que les Rouennais vont relâcher la pression et encaisser deux buts coup sur coup par l'intermédiaire de Ryan McDonough et Matt Carter (5-2). Il n'en faudra pas plus pour que les joueurs de Fabrice Lhenry resserrent la défense et finissent par inscrire un 6ème et dernier but sur un joli numéro solo de Nicolas Ritz (6-2).

Grâce à cette victoire, les Jaunes et Noirs prennent la première place du classement, deux points devant Grenoble avec désormais un match de plus. Prochain rendez-vous dès le mardi 16 janvier 2018 avec la réception de Strasbourg sur l'Ile Lacroix pour le compte de la 35ème journée de Saxoprint Ligue Magnus.

Anthony Guttig (attaquant Rouen): "On a super bien commencé donc ça nous a simplifié le match. Ce qui est un peu dommage, c'est la troisième période. On s'est un peu relâché, mais bon, l'essentiel c'est de s'être imposé et mis a l'abri rapidement. Alex était vraiment en feu aujourd'hui et c'est bien, on en a besoin. Il monte en puissance depuis son arrivée, c'est une bonne chose mais le plus important arrive et on aura besoin de tout le monde de toute façon."

