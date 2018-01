Hockey-sur-glace : les Dragons de Rouen font le travail face Chamonix

Samedi 23 décembre 2017, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont remporté la victoire sur l'Ile Lacroix face aux Pionniers de Chamonix sur le score de 6-3 lors de la 28e journée de Saxoprint Ligue Magnus.

Une victoire en guise de cadeau de Noël, samedi 23 décembre 2017 pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui se sont imposés lors de la 28e journée de Saxoprint Ligue Magnus sur la glace de l'Ile Lacroix face à Chamonix. Score final 6-3.

Et c'est un succès qui s'est dessiné dès le premier tiers-temps par un premier but inscrit dès la première supériorité numérique du match sur un service de derrière la cage de Florian Chakiachvili pour Anthony Guttig qui ajuste parfaitement le portier chamoniard 1-0 après 1'36 de jeu. Trois autres buts seront marqués dans ce premier tiers par Joris Bedin, Marc-André Thinel et Julien Msumbu pour porter le score à 4-0 à la fin du premier tiers.

Dès l'entame du 2ème tiers, Fabrice Lhenry faisait souffler Matija Pintaric et donnait du temps de jeu à Raphael Garnier et un seul but était marqué par Chad Langlais pour porter la marque à 5-0.

Un relâchement coupable pendant le dernier tiers permettait aux visiteurs de marquer par deux fois par intermédiaire de Dominik Fujerik et Julien Laplace 5-2. Il n'en fallait pas plus pour que Loic Lampérier d'un slap rageur trouve la lucarne adverse pour le 6-2 avant que Henric Andersen ne conclue le score à 6-3. La fin du match arrivait et Raphael Garnier sortait sur blessure à un adducteur quelques minutes avant la fin du match.

Pas de changement au classement, les Jaunes et Noirs restent à la 2ème place à égalité de points avec les brûleurs de Loups de Grenoble vainqueur des Rapaces de Gap.

Prochain match de championnat mercredi 27 décembre 2017 avec un déplacement chez les Aigles de Nice.

