Rouen. Hockey-sur-glace : pas de soucis pour les Dragons de Rouen sur la glace de Nice

Les fêtes de fin d'année réussissent aux Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui ont remporté une nouvelle victoire sur la glace des Aigles de Nice (Alpes-Maritimes) mercredi 27 décembre 2017 lors de la 29e journée de Saxoprint Ligue Magnus. Score final 8-2.

Une entrée dans la partie rapide

Un match parfaitement maîtrisé qui débute avec une ouverture du score signée Florian Chakiachvili après six minutes de jeu dans le premier tiers-temps. Les Dragons parviennent à doubler la mise à cinq minutes du buzzer sur un but signé d'Anthony Guttig 2-0. Une avance réduite à 21 secondes du terme par les locaux et Jordan Draper 2-1.

Rouen passe à la vitesse supérieure

Malgré ce score serré, les Rouennais maîtrisent leur adversaire du jour et vont passer à la vitesse supérieure en infligeant un sévère 4-0 dans le 2e tiers-temps par l'intermédiaire de David Wohlberg, Anthony Guttig, Loic Lampérier et Chad Langlais pour porter la marque à 6-1 avant le dernier acte.

Une victoire sévère

Nicolas Deschamps et Alex Aleardi enfoncent le clou (8-1) avant que Fabrice Lhenry lance dans le grand bain de la ligue Magnus le jeune gardien Gaétan Richard qui n'a rien pu faire contre Romain Carpentier en face-à-face. Il clôture ainsi la partie sur le score de 8 à 2.

Pas de changement au classement, les Jaunes et Noirs restent à la 2e place à égalité de points avec les Brûleurs de Loups de Grenoble et treize points devant Lyon, le nouveau 3e du championnat aux dépens de Gap, passé 4e.

Prochain rendez-vous sur l'Ile Lacroix face à Lyon justement ce vendredi 29 décembre 2017.

