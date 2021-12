Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen doivent confirmer à domicile face à Lyon

C'est une saison bien lancée pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui, après deux victoires en autant de journées, s'attaquent à l'équipe de Lyon, vendredi 21 septembre 2018 sur l'Ile Lacroix pour le compte de la 3e journée de Synerglace Ligue Magnus.

Actuellement sur le podium en 3e position derrière Grenoble leader (avec un match de plus) et Nice, les Jaunes et Noirs tenteront d'obtenir une 3e victoire consécutive face à une équipe qui peine à démarrer son championnat avec une 9e place au classement.

En effet, après une défaite en ouverture de la saison à domicile face aux Boxers de Bordeaux, les Lyonnais auront réussi à prendre leurs premiers points après prolongations lors de la 2e journée sur la glace des Rapaces de Gap (victoire 2-1).

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen perdent encore contre Lyon

Le RHE 76 solide dauphin

Hockey: les Dragons de Rouen en déplacement à Grenoble

Hockey sur glace: duel au sommet pour les Dragons de Rouen face à Lyon

Hockey sur glace: les Dragons de Rouen chez les Rapaces de Gap