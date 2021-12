Rouen. Hockey sur glace: les Dragons de Rouen font le job face à Lyon

C'est un début de saison idéal pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui ont remporté leur 3è victoire consécutive en autant de rencontre vendredi 21 septembre 2018 lors de la 3è journée de Synerglace Ligue Magnus. Dans un match très fermé et très engagé physiquement, les Dragons de Rouen n'arrivent pas à faire la différence dans le premier tiers et vont réussir à trouver la failler à la 12è minute du 2e tiers grâce à Juha Koivisto qui reprend un rebond laissé par le portier lyonnais sur un lancer de Makinen.

Break tardif et blanchissage

Pas à l'abri dans ce match, les Jaunes et Noirs parviendront à faire le break à quatre minutes du terme sur un lancer puissant signé du capitaine Mathieu Roy en supériorité numérique 2-0. Malgré plusieurs pénalités contre les Rouennais en fin de rencontre (les Lyonnais ont même évolués à 6 contre 3), la défensive rouennaise bien aidé par un Matija Pintaric encore impérial auteur d'une 2e blanchissage en trois rencontres vont tenir bon pour remporter trois nouveaux points. Score final : 2-0.

Réaction.

Fabrice Lhenry (entr. Rouen) : " il y a du positif et du négatif. On est bien rentré dans le match, au 2è on a très bien joué mais dans le 3è tiers on s'est arrêté de jouer, c'est inadmissible de jouer comme ça, on ne peut pas gagner comme ça a la longue si on s'arrête de jouer. Heureusement que l'infériorité numérique nous permet de garder le match et avec notre gardien. On prend des pénalités de frustration et ça aurait pu tourner. Lyon est une équipe qui travaille énormément et qui est très physique, il faut accepter le combat physique. Je suis très content du retour de Joel Caron, sa prestation a été bonne, il est déjà dans le rythme, j'ai bien aimé cette 4è ligne ou il était aujourd'hui mais rien est figé sur les lignes."

Au classement, les joueurs de Fabrice Lhenry restent à la 3è place toujours derrière Grenoble et Nice que les Dragons affronteront, mardi 25 septembre 2018 à Nice pour un match déjà très important pour le classement.

A LIRE AUSSI.

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen font tomber le leader

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen prennent leur revanche sur les Rapaces de Gap

Hockey-sur-glace: Les Dragons de Rouen ont un pied en demi-finale

Hockey sur glace: les Dragons de Rouen terminent l'année par une victoire

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen perdent encore contre Lyon