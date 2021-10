Rouen. Hockey sur glace (Magnus) : Rouen impressionne à Angers ! 

Le match.

Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) continuent leur bon parcours avec une 33è victoire lors de la 36è journée de Synerglace Ligue Magnus grâce à leur victoire sur la glace des Ducs d'Angers 3-0 vendredi 25 janvier 2019.

Les Jaunes et Noirs auront imposé leur rythme dès le début du match en ouvrant le score sur un lancer de la droite de Mathieu Roy après à peine plus d'une minute de jeu puis un break réalisé à la 4è minute en supériorité numérique bien conclu par le buteur maison Alex Aleardi 2-0.

Bien rentrés dans ce match, les Normands contiendront les Angevins pendant le 2è tiers en inscrivant même un 3e but par Anthony Guttig après seize minutes de jeu. Score final net, 0-3 en faveur des Normands. Dominateurs, les joueurs de Fabrice Lhenry ne prendront pas de but dans cette rencontre et offriront un 9è blanchissage au portier Matija Pintaric et revenir avec les trois points de la victoire.

Les buts.

Au classement, les Jaunes et Noirs sont toujours premiers avec treize points d'avance sur Grenoble avant de recevoir, ce dimanche 27 janvier 2019, l'Etoile Noire de Strasbourg la lanterne rouge du classement, qui reste sur une défaite face à Nice 6-2.