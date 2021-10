Rouen. Hockey sur glace (Magnus) : Rouen bat Strasbourg et attend Angers ! 

Le match.

Après une ouverture du score strasbourgeoise un peu chanceuse sur un lancer qui passe a coté de Scott Prier et un mauvais rebond qui surprend Pintaric 1-0, les Rouennais vont réussir à égaliser six minutes plus tard par l'intenable Alex Aleardi 1-1 après une belle interception de Nicolas Deschamps.

L'écart dans le 2e tiers

Après ce premier tiers indécis, les "Jaunes et Noirs" vont réussir à reprendre l'avantage après neuf minutes de jeu par Joris Bedin au rebond 2-1. Les locaux ne laisseront rien filer et vont réussir à égaliser par Romain Chapuis 2-2. La suite sera plus difficile pour les Alsaciens qui vont prendre définitivement le large en un peu plus d'une minute par Loic Lampérier, Joris Bedin et Alex Aleardi 5-2.

Alors que Gaetan Richard prend la place de Pintaric dans les cages pour le dernier tiers, les joueurs de Fabrice Lhenry vont inscrire trois nouveaux buts par Loic Lampérier, Thomas Carminati pour son premier but en professionnel et Michel Miklik qui conclut le score de la soirée 8-2. A noter également les deux premiers points du jeune Robin Rabl.

Les buts.

🔥-- VIDÉO --🔥

📽🔝🏒 @Fanseat_FR

Vous avez raté les buts d'Alex Aleardi et Thomas Carminati ?

Session de rattrapage avec les highlights de #STRROU (2-8)

🧡🖤#GoDragons #SLMHockey pic.twitter.com/ZqjMpadplU — DragonsdeRouen (@DragonsdeRouen) January 4, 2019

Au classement, les Dragons reprennent douze points d'avance sur Grenoble sévèrement battu par Amiens sur le score de 5-2.

Le programme.

Les Normands retrouveront leur Ile Lacroix dès ce dimanche 6 janvier 2018 avec la réception des Ducs d'Angers, 4è au classement et qui vient de s'imposer 4-2 face à Anglet lors de la dernière journée.