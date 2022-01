Rouen. Hockey-sur-glace (Magnus) : les Dragons de Rouen s'imposent de justesse à Strasbourg

Le mois de décembre commence mieux que la fin du mois de novembre pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui ont mis fin à une série de deux défaites consécutives en s'imposant sur la glace de l'Etoile Noire de Strasbourg 3-2 lors de la 25è journée de Saxoprint Ligue Magnus vendredi 1er décembre 2017.

Le match débute pourtant bien pour les Jaunes et Noirs qui ouvrent la marque à la 7è minute sur un but de Marc-André Thinel 1-0 pour l'unique but du premier tiers-temps. Au retour de la première pause, les Normands vont se faire surprendre par les locaux qui vont égaliser dès la première minute de jeu par l'intermédiaire de Valérian Mathieu 1-1.

Fin de match à suspense

Il faut attendre la 3è tiers temps pour voir les Rouennais prendre un peu le large en inscrivant deux buts par Nicolas Deschamps et Anthony Guttig en supériorité numérique 3-1 mais les Strasbourgeois vont offrir le suspense à leur supporters en revenant à 3-2 à la 12è minute par Edmunds Augstkalins 3-2. Les Alsaciens vont même faire trembler les Normands à quelques secondes de la fin du match avec un tir de pénalité bien arrêté par Matija Pintaric. Les joueurs de Fabrice Lhenry s'en sortent donc bien dans cette rencontre et assurent l'essentiel en remportant les trois points, mieux, ils reviennent à seulement deux longueurs de Grenoble qui s'est incliné sur la glace d'Angers 4-1.

Prochaine rencontre pour les Dragons de Rouen mardi 5 décembre 2017 avec la réception des Gothiques d'Amiens pour un nouveau derby.

