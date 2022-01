Rouen. Hockey sur glace: les Dragons de Rouen débutent leur finale face aux Brûleurs de Loups de Grenoble

Après avoir sorti les Rapaces de Gap en demi-finale en cinq manches (4-1), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) vont s'attaquer à la grande finale face à Grenoble vendredi 29 et samedi 30 mars 2019 sur leur glace de l'Ile Lacroix à partir de 20h pour les matchs 1 et 2.

Après une saison régulière record avec 41 victoires en 44 matchs de saison régulière, une qualification en huitième de finale de la Champions Hockey League, elle aussi historique, les Jaunes et Noirs vont débuter leur finale face à leur adversaire qui a fini quant à lui à la 2e place de la saison régulière.

Cette finale sera donc la 4e consécutive pour les joueurs de Fabrice Lhenry. En effet, après une victoire face aux Ducs d'Angers lors de la saison 2015-2016, les Rouennais s'étaient ensuite inclinés lors de la finale 2016-2017 face aux Rapaces de Gap puis avaient remporté un 15e titre l'an passé face à... Grenoble.

Cette finale sera donc la revanche de l'an passé où les Normands n'avaient laissé aucune chance et s'étaient imposés en quatre manches pour s'adjuger un nouveau titre. " j'entends partout que Grenoble a fait une équipe pour être champion. Ils veulent le titre mais c'est sur la glace maintenant que cela va se passer", confiait le coach Fabrice Lhenry.

Si les Brûleurs de Loups, vainqueurs facile cette année de Mulhouse et Amiens en quatre matches à chaque fois, s'étaient inclinés l'an passé, ils avaient néanmoins remporté la saison régulière. Cette saison, c'est donc l'inverse qui s'est produit mais les Dragons gardent tout de même un avantage psychologique en ayant remporté trois matches sur quatre en saison régulière. "On verra qui sortira de ce duel vainqueur mais ça sera une belle finale pour le hockey français et que la meilleure équipe remportera le titre."

Grenoble renforcé

Mais depuis, les Isérois se sont renforcés et comptent parmi eux, le défenseur Kyle Hardy et l'ancien rouennais Sacha Treille venus renforcer les rangs grenoblois peu avant les Playoffs. "Offensivement on sait qu'ils se sont bien renforcés, ils ont une belle armada et derrière c'est costaud aussi mais si on joue a notre niveau, notre gardien peut faire la différence aussi, ça se jouera à pas grand chose."

" Jouer des finales c'est pour cela qu'on joue toute la saison donc maintenant il faut la gagner. On n'est pas sortis de la série contre Gap super confiant maintenant on sait à quoi s'attendre, il y a des bons joueurs individuels mais il faudra jouer mieux qu'en demi-finale." ajoutait l'ancien de la maison Marc-André Thinel qui disputera sa 10e finale en 14 saisons avec le club rouennais.

Place maintenant à cette finale qui s'annonce incroyable entre les deux meilleures équipes de la saison régulière.

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace (Magnus): Rouen est enfin en finale !

Hockey-sur-glace: duel pour la première place pour les Dragons de Rouen

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen abordent leur demi-finale face aux rapaces de Gap

Hockey sur glace : Début de la finale entre les Dragons de Rouen et les Rapaces de Gap

Hockey : les Dragons de Rouen au bout du suspense face à Grenoble