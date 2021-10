Rouen. Hockey sur glace : match délicat à Strasbourg pour les Dragons de Rouen

Difficiles vainqueurs de Chamonix en prolongations 4-3 lors de la dernière journée, les Dragons de Rouen devront aller chercher les trois points de la victoire sur la glace de l'Étoile Noire de Strasbourg lors de la 30e journée de Synerglace Ligue Magnus vendredi 4 janvier 2018 à partir de 20h.

En difficulté pendant les fêtes de Noël avec une défaite à Amiens en prolongations, les Jaunes et Noirs touchés par quatre joueurs blessés (Guttig, Chakiachvili, Caron et Cantagallo, connaissent une période un peu moins "fast" même si l'avance au classement est toujours de neuf points sur les Bruleurs de Loups de Grenoble. Les Normands se déplacent donc en Alsace pour un match qui ne s'annonce pas des plus faciles.

Même si Les Strasbourgeois occupent une modeste 11e et avant dernière place au classement, ils restent néanmoins un adversaire redoutable qui avait fait douter les Normands sur leur glace de l'Iceberg lors de la 2e rencontre entre les deux équipes en menant pendant 50 minutes 2-0 avant de perdre sur le score de 3-2. Battus lors de ses deux dernières rencontres à domicile par Chamonix 4-3 puis Anglet 4-2, les Alsaciens restent sur une belle victoire à l'extérieur sur la glace d'Angers sur le score de 6-3.

Lors de la première rencontre entre Rouennais et Strasbourgeois sur l'Ile Lacroix, les Dragons avaient su disposer plus facilement de leur adversaire du jour en s'imposant 7-3.

Les joueurs de Fabrice Lhenry tenteront donc de relancer une machine légèrement enrayée depuis trois matchs avant de recevoir pour un nouveau gros choc l'équipe d'Angers dimanche 6 janvier 2019.

