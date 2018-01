Hockey-sur-glace : Dragons de Rouen VS Gothiques d'Amiens, un derby qui promet

Vendredi 19 janvier 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se rendent chez les Gothiques d'Amiens pour le compte de la 36e journée de Saxoprint Ligue Magnus. Début du match à 20h15.

Facile vainqueur de la rencontre contre Strasbourg 7-0, mardi 16 janvier 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) continuent cette semaine avec un court déplacement chez les Gothiques D'Amiens. Un match comptant pour la 36e journée de Saxoprint Ligue Magnus et qui s'annonce plus que jamais indécis.

Un derby de haute volée

Depuis plusieurs années, les derbys entre les deux équipes de plaine avaient perdus de leur saveur tant les Gothiques étaient à la peine pendant que les Dragons figuraient toujours bien avec quelques titres à la clé. Il semble que cette saison voit vraiment le renouveau pour des Amiénois qui, en cette fin de saison pointent désormais à la 3e place d'un classement toujours dominé par Rouen avec deux points d'avance sur Grenoble.

Et ce nouveau derby en terre picarde, sera la 5e rencontre officielle entre les deux équipes en cette saison 2017-2018, toutes pour l'instant remportées par les Jaune et Noir non sans mal. En effet, lors de la première confrontation au Coliseum d'Amiens, il avait fallu attendre les prolongations pour voir les Rouennais s'imposer sur le score de 2-1. Plus tard, lors de la double confrontation en quelques jours entre la 15e journée et le 16e de finale de Coupe de France, les Normands s'étaient imposés sur l'Ile Lacroix 4-3 et 3-1. Puis enfin, tout début décembre, les deux équipes s'étaient encore séparées en prolongations par une victoire 5-4 des joueurs de Fabrice Lhenry. Ces derniers appréhendent cette rencontre : "cette année tous les matchs contre Amiens ont été très disputés donc on s'attend à un match très difficile et c'est toujours un match spécial car c'est un derby mais on va essayer d'aller prendre les trois points chez les Picards."

Un match qui ne s'annonce donc pas facile face à des Gothiques qui réalisent une dernière partie de saison régulière de très bonne facture avec cinq victoires consécutives et la 2e meilleure défense, ce qui leur a permis de remonter sur le podium du championnat.

